Saint-Denis : les retraités se mobilisent pour défendre leur pouvoir d'achat

Ce mardi 26 avril 2024, neuf organisations de retraités se sont rassemblées à la préfecture de Saint-Denis, à partir de 9h30 pour dénoncer une pension insuffisante, une augmentation des prix, et une baisse de leur pouvoir d'achat. De nombreuses manifestations sont prévues partout en France et dans les Outre-mer (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les organisations syndicales demandent dans leur communiqué de presse : "une revalorisation immédiate de 10 % de nos pensions et un rattrapage de la perte de l’équivalent de 3 mois de pension depuis 2017".

Elles s'interrogent sur "l'augmentation de 42 % des produits frais au cours des deux dernières années, en constatant une baisse de 10 % du revenu des agriculteurs, une augmentation de 13 % des profits versés aux actionnaires, tout en notant une croissance d’à peine 1 %.

De plus, elles soulignent une inflation de 17 % depuis 2017, alors que l'augmentation des pensions sur la même période n'a été que de 7,9 %. Enfin, elles dénoncent la suppression des impôts de production à hauteur de 10 milliards d’euros, qui se traduit par une réduction de 10 milliards d’euros pour les services publics."

- Le PLR soutient le mouvement -

Le PLR (Pour la réunion), soutient leurs revendications et réclame un réel soutien de l’Etat : "les retraités touchent en moyenne 800€ mensuels, alors que le seuil de pauvreté est de 1158€. Une situation indigne de la sixième puissance mondiale.



Certes, depuis le 1er janvier 2024, les pensions ont été revalorisées de 5,3%. Mais l’inflation a augmenté de 17% depuis 2017 : ces revalorisations au compte-goutte ne suffisent pas à contrer les conditions de vie de plus en plus difficiles auxquelles font face ceux qui représentent un quart de la population !", déplore le parti.

"S’ajoutent à cela l’augmentation des frais médicaux : le gouvernement s’en prend ainsi par exemple aux plus précaires en doublant la franchise médicale. L’accès aux soins est de moins en moins aisé pour une grande partie de la population : déserts médicaux, délais d’attente ou encore traitements coûteux découragent ceux qui en ont le plus besoin", dénonce le PLR.



"A La Réunion, la situation est encore plus délicate : nos retraités perçoivent les pensions les plus faibles de toutes les régions françaises. Les Réunionnais sont proportionnellement plus nombreux à percevoir le minimum vieillesse (désormais renommé ASPA) attribué sous condition de ressources et d’âge : en effet, ils sont 5,5 fois plus nombreux que les Hexagonaux. Une situation de précarité qui pousse les plus démunis à avoir recours aux colis alimentaires ", explique le PLR.