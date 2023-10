Manifestations contre une "politique d'austérité" : l'intersyndicale revient à la charge

Annoncée depuis la fin du mois d’août, c'est ce vendredi 13 octobre 2023 que l'intersyndicale se réunit pour une journée de mobilisation. Après des semaines et des mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont décidé de revenir à la charge. Une journée pour le "contre l'austérité du gouvernement", pour la hausse des salaires et pour le pouvoir d'achat (Photos : sly/www.imazpress.com)

Cette journée de grève est organisée trois jours avant la conférence sociale sur les bas salaires promise par Emmanuel Macron.

À La Réunion, deux défilés seont organisés à Saint-Pierre et Saint-Denis. Chacun est parti à 9 heures. Le rassemblement du chef-lieu quittera le petit-marché pour se rendre en direction de la Préfecture. Dans le Sud, c'est du Casino que les manifestants partiront pour se rendre vers la mairie et la sous-préfecture.

- "Mobilisons-nous contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes" -

Et alors qu'en cette rentrée sociale, la colère syndicale reste intacte, notamment vis-à-vis de la réforme des retraites, le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires sont toujours les revendications prioritaires pour le monde du travail.

???? L’intersyndicale appelle à une manifestation le 13 octobre ➡️ “Nous allons faire grève et manifester pour exiger des augmentations de salaire”, explique la secrétaire générale de la CGT. #8h30franceinfo



Suivez notre live ???? https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/ANwhct26xa — franceinfo (@franceinfo) October 4, 2023

"C'est en fait un prolongement de la mobilisation contre la réforme des retraites", indique Marie-Hélène Dorn secrétaire départementale de la FSU. "On continue à se mobiliser et ce, malgré le fait que cette réforme ait été imposée contre la volonté générale."

Salaires, emplois, service public, minimas sociaux, bourses d'études, égalité homme-femme sont également des points de revendications pour les manifestants.

Pour Patrick Jacquottet de la CFE-CGC, "on a de quoi montrer notre mécontentement par rapport à nos dirigeants", dit-il.

À ces revendications, le syndicat Force ouvrière (FO) ajoute "le gel de l'extinction du dispositif indemnité temporaire de retraite et son remplacement par un dispositif favorable aux fonctionnaires", souligne Janick Cidney.

Le dialogue social est la maladie honteuse de ce gouvernement. Un gouvernement borné, buté et c'est avec ce rapport de force que l'on peut avancer face à eux", ajoute Marie-Hélène Dor.

Une manifestation qui, selon Marie-Hélène Dor, pourrait annoncer la poursuite des rassemblements, sans pour en connaître à l'avance le format que cela prendra.

Lire aussi - Mobilisation du 13 octobre : "le pouvoir d’achat et les salaires sont les revendications du monde du travail"

- Certaines écoles au ralenti -

Du côté de l’Éducation nationale, le FSU-SNUipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, et le Snes-FSU, syndicat le plus représentatif dans les collèges et lycées, ont également relayé cet appel à la mobilisation.

Au Port, en raison de l’appel de l’intersyndicale à la journée de grève nationale du 13 octobre 2023 contre l’austérité, la ville informe les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles de à cette date.

En raison du mouvement de grève générale et nationale prévu ce vendredi 13 octobre 2023, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de Saint-Benoît.

Sur l’ensemble des écoles, le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés uniquement pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à s’informer auprès de la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s) ce jour.

À l'Étang-Salé, l'école Pierre Cadet connaitra des perturbations dû à un mouvement de grève. Les autres écoles fonctionneront normalement.

La ville de Petite-Île informe les parents d’élèves qu’un préavis de grève nationale a été déposé par les organisations syndicales pour le vendredi 13 octobre 2023. Au regard des éléments qui nous ont été transmis ce jour, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et la restauration scolaire. Par ailleurs, des perturbations sont également à prévoir pour le service de transports scolaires. Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions.

À Saint-Pierre, et en raison d'un appel à la grève nationale, la commune invite les parents à prendre leurs dispositions afin d'éviter toutes perturbations.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com