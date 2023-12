Mozart, le chat du Conservatoire

Besoin d’un soupçon de magie, de fuir quelques instants la folie du monde, de retrouver cette part d’enfance qui palpite en nous ?" Il était une fois… " un conte de Noël, que vous offre la rédaction… (Photo D.R.)

Dans la douce lumière d’un soir d’été austral, l’ambiance est effervescente dans les coulisses d’une salle bien connue de l’Est de La Réunion. En vue d’un grand spectacle de fin d’année venant clôturer la saison culturelle, les petites mains s’affairent pour apporter la touche finale avant l’arrivée des premiers spectateurs.

Il règne une atmosphère bon enfant en lien avec la proximité des festivités de Noël et du nouvel An, les guirlandes scintillantes et le beau petit sapin richement décoré apportant une jolie note festive à l’endroit…

Ce soir-là, un drôle de spectateur parvient à se glisser parmi le flot d’arrivants. Un petit félin aux yeux pétillants et au pelage roux clair observe, assis, tantôt sur le rebord d’une fenêtre, tantôt derrière une porte, suivant de son regard curieux l’incessant va-et-vient des humains.

Une âme charitable le laisserait-il s’abriter de la pluie et du vent annoncés cette nuit-là, des intempéries qui pourraient mettre à mal ses pauvres articulations… S’il n’est pas tout jeune, le matou a l’esprit vif. Cette nuit, il s’est faufilé et entend bien charmer celui, ou celle, qui lui donnera refuge…

De son côté, Bertrand, le dirigeant de la salle de spectacle, un homme au grand cœur et à la passion inébranlable pour les chats, a bien repéré le manège du rouquin depuis quelque temps. Il avait grandi dans une maison pleine d’amour et de rires, et où chaque Noël était une célébration magique.

Mais cette année, la magie avait disparu. Il cherchait un sens à sa peine, un moyen de se reconnecter aux souvenirs heureux de son enfance.

Depuis la porte, le chat semblait le regarder et quelque chose dans son regard attira Bertrand. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux brillaient ? La douceur de son expression ? Un mélange des deux ? Toujours est-il qu’il se sentit irrésistiblement attiré par lui.

Poussé par une force inconnue, Bertrand s’agenouilla pour caresser ce matou particulier, qui loin d’être farouche et malgré la solitude et la faim, ronronnait et frottait sa tête contre sa main. Une connexion instantanée, un lien inexplicable les unissait déjà.

Plein d’amour et de joie, le rouquin paraissait doté de cette capacité rare à ressentir lorsque quelqu’un avait besoin de réconfort. Ce soir, c’était le cas de Bertrand qui pour la première fois depuis fort longtemps se sentait moins seul tout à coup, et ce, même s’il côtoyait quotidiennement collègues et connaissances de par son travail.

La soirée avançait et n’allait pas tarder à toucher à sa fin, la salle se préparait d’ailleurs à fermer. Une fois le spectacle achevé, Bertrand prit la décision de ne pas laisser repartir le chat qui, sans doute, avait volontairement jeté son dévolu sur lui. Les animaux ne nous choisissent pas sans raison.

Tous deux se dirigèrent vers le bureau de Bertrand qui lui aménagea un petit coin avec un panier douillet, des jouets, sans oublier un bon bol d’eau et de croquettes.

Après avoir mangé et exploré curieusement cette nouvelle maison, le chat vint se blottir contre lui sur le canapé. Pendant ce temps, dehors, la pluie avait cessé de tomber, plus un souffle de vent et les étoiles brillaient à nouveau dans le ciel nocturne.

Bertrand se sentait plus léger, comme si un poids avait soudainement quitté ses épaules. La présence du petit félin lui apportait une nouvelle énergie, une sensation de chaleur et de vie qui lui avait manqué depuis si longtemps.

Il se rappela alors les Noëls de son enfance, les rires et les chants, la douceur des moments partagés en famille. Et d’une certaine manière, Mozart, - puisqu’il s’appellerait ainsi - le ramenait à ces précieux souvenirs.

Noël approchait et avec lui la fin d’une année de solitude pour deux âmes sœurs… Le plus beau cadeau qu’ils pouvaient espérer l’un et l’autre et Bertrand savait que peu importe ce que lui réservait l’avenir, Mozart et lui feraient un bout de chemin ensemble.

Dans cette douce lumière d’un soir d’été austral, le destin avait uni deux âmes solitaires, créant une histoire d’amour d’espoir et de ronrons qui durerait pour toujours...

• Note de la rédaction

Ce conte est inspiré de la véritable histoire de Mozart âgé de 7 ans, qui a posé ses "pattounes" au (Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Saint-Benoît, voilà trois ans, en compagnie d’un autre rouquin Beethoven - aujourd’hui disparu -, pour y couler des jours paisibles et qu’il en est devenu la mascotte.

Vous le croiserez forcément dans les coulisses, au détour d’un couloir ou à la sortie de l’ascenseur, et le plus souvent en compagnie du directeur Bertrand Bovio.

Pour la petite histoire, il faut savoir que Mozart avait déjà des maîtres puisqu’il était stérilisé et identifié par puce électronique. Qui sait ce qui peut se passer dans la tête d’un chat pour qu’il se mette en quête de nouveaux maîtres…

Si Mishko, Dana, Siama, Samba, Java, Chacha, Gaïa et Luna, les compagnons de la rédaction, ont trouvé un foyer aimant, ce n’est malheureusement pas - encore - le cas des nombreux matous et toutous traînant dans les rues (comme Chaussette, un magnifique chien croisé berger aux pattes blanches, qui a eu la chance de croiser un temps sur son chemin des personnes bienveillantes), ou qui attendent désespérément au sein des différents refuges et associations de l’île, qu’on leur tende la main !

N’oubliez pas que nos amis à quatre pattes ne sont pas des jouets qu’on prend et qu’on jette après usage, mais qu’il s’agit d’êtres sensibles faisant partie intégrante de la famille.

N’oubliez pas non plus qu’en cette période de fêtes où fusées et pétards crépitent tard dans la nuit, il est fortement recommandé de garder vos animaux bien en sécurité chez vous ; de même qu’à l’approche d’un phénomène météo, sachant que nous sommes actuellement en période cyclonique.

Puissiez-vous trouver le bonheur, faire celui d’un animal comme Mozart dont vous pouvez suivre régulièrement les aventures sur la page FB de Bertrand Bovio.

Joyeux Noël zot tout !

