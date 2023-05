Natation : le jeune Réunionnais Maël Dijoux, reçoit le trophée de l’espoir de Seine et Marne

Licencié au Cercle des Nageurs de Melun Val de Seine depuis 2016, Maël Dijoux a reçu vendredi 19 mai 2023, le trophée de l’espoir, récompensant les jeunes sportifs les plus prometteurs du département.

Organisée aux abords du prestigieux bassin Olympique Laure Manaudou en parallèle des Championnats de France Nationale 2, cette remise était orchestrée par le comité olympique et sportif départemental de Seine et Marne et le crédit agricole, parrain du trophée.

Voici le palmarès de Maël Dijoux :

- Champion de France Juniors 2023 du 1500m NL et Vice Champion de France Juniors du 400m NL

- Sélectionné à la COMEN 2023 sur 400m NL, 1500m NL et le relais 4x200 NL

- Sélectionné avec La Réunion pour les Jeux des Îles de l’Océan Indien 2023

- Champion de France petit bassin 2022 du 400m NL et Vice Champion de France du 1500m NL 15 ans.