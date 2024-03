Saint-Pierre : Nina Attal et Taboo en concert au Kerveguen

Le vendredi 5 avril 2024 à 21h, Nina Attal et Taboo seront au concert à la salle de concert Kerveguen à Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Kerveguen)

Lors d’une interview accordée à Philippe Manoeuvre, Nina Attal déclare : "Hendrix est l’ultime bluesman… Et moi, le blues, c’est la musique que j’ai dans les tripes". C’est donc tout naturellement et pourtant avec beaucoup d’aplomb qu’elle accepte de répondre au challenge du festival de Beauvais à savoir : rendre hommage au monumental Jimi Hendrix.



La décision est prise mais à une condition, qu’elle soit accompagnée uniquement de musiciennes pour former le spectacle Electric Ladyland. Née en 1992, Nina Attal - qui n’a aucun lien de parenté avec Yvan Attal, soit dit en passant - se forge un avenir de guitariste seule et avec virtuosité dès l’âge de 12 ans. Attirée dans l’enfance par le rock qu’affectionnaient particulièrement ses parents, sur fond de David Bowie, Prince, Lou Reed, Dylan…Elle fabrique sa collection musicale de référence. Hendrix en faisait évidemment partie.



Aujourd’hui, Nina Attal, fer de lance du blues féminin, s’attaque à ce monument avec beaucoup de respect. Elle est définitivement une Voodoo Child (dernier titre de l’album Electric Ladyland de Jimi Hendrix)

Lien vidéo ici

- Taboo -

Cela fait déjà 10 ans que Taboo tourne à La Réunion et en Hexagone mélangeant un rock/blues créole à la sauce américaine. Très inspiré par l'histoire de la musique outre-Atlantique, le groupe a 4 albums à son actif et propose une musique qui se vit surtout sur scène.



Ce n’est donc pas un hasard, s’ils ont été choisis en premières parties de Maceo Parker, Aston Villa ou encore Lucky Peterson…Taboo est la promesse d’un voyage qui nous emmène des remparts de La Réunion aux plaines du Mississipi. Préparez votre valise !

Lien vidéo ici