Noël approche : quelques idées de cadeaux pour les retardataires... et les radins

Noël approche à grand pas. Il ne reste désormais qu'une semaine pour boucler ses achats de cadeaux. Petit : nous sommes déjà en milieu de mois, les économies se font rares, les idées aussi. Imaz Press Réunion vous propose donc une liste de cadeaux à petit prix et facile à trouver, pour vos achats de dernière minute destinés à quelques personnes que vous appréciez un peu, mais assez pour vous ruiner (Photo rb/www.imazpress.com)

• Un cadre photo



Facile, personnalisé, et pas cher. N'importe quel laboratoire photo – ou une imprimante pour les plus pingres –, pourra imprimer le cliché de votre choix. Idéalement, une photo de vous et du destinataire du cadeau, ou encore de son animal de compagnie s'il en a un. Il ne restera plus qu'à trouver un petit cadre adapté dans n'importe quel magasin discount. Succès garanti.



• Un mug personnalisé



Pour rester dans le thème de la personnalisation, le mug est un incontournable. "Meilleur papa", "meilleure maman"…Une façon idéale de flatter un membre de votre famille qui pourrait avoir des doutes sur votre amour envers ellel/ui. Si votre destinataire n'est pas un grand amateur de thé ou de café, vous pouvez toujours vous rabattre sur un porte-clé, un cendrier ou un t-shirt personnalisé. Tout ça pour moins de 20 euros.



• Une bougie



Une odeur agréable et un prix raisonnable : que demander de mieux ? Vous trouverez des bougies de tout type, de tout prix, et de toute senteur.



Evitez tout de même de faire trop la pince avec une bougie premier prix ou un paquet de bougies spéciales cyclones (mais si, vous savez, les bougies Sacré-cœur). Evitez aussi ce cadeau si le destinataire a des tendances gro kèr : il pourrait penser que vous essayez de lui faire passer un message sur l'odeur de son logement.



• Les savates pour remplacer les chaussettes



Il est courant de s'offrir des paires de chaussettes bien chaudes dans les pays où Noël survient en hiver. Alors que la température dépasse régulièrement les 30 degrés à La Réunion, il ne s'agit peut-être pas du cadeau idéal, sauf si vous souhaitez anticiper pour l'hiver de vos amis des Hauts. Tournez-vous plutôt vers une paire de savate deux doigts : c'est un classique, et ça ne coûte que quelques euros.



• Un bon d'achat



Vous ne savez pas ce qu'aiment vos proches ? Cela est légèrement douteux de votre part, mais nous ne sommes pas ici pour vous juger. La solution la plus simple est de leur offrir des bons d'achats de diverses enseignes : vêtements, ameublements, tatouages…Evitez tout de même d'être trop radin sur le montant du bon, déjà que vous n'avez pas fait l'effort de choisir le cadeau.

• Un bouquet de fleurs maison



Vous n'avez vraiment pas d'argent ? On vous force à offrir quelque chose à quelqu'un que vous n'appréciez pas ? Rendez-vous dans le jardin ou parc le plus proche de chez vous et partez à la cueillette de fleurs. Une ficelle pour mettre en forme le tout, un peu de papier kraft si vous avez cela sous la main, et le tour est joué. Faites tout de même attention à ne pas arracher des plantes de l'espace public devant les forces de l'ordre, histoire de ne pas être verbalisé*.Quel plus beau cadeau que votre présence ? Avec un peu de confiance en vous et un discours bien rodé, vous pourrez sûrement persuader vos proches qu'arriver les mains vides n'est pas si terrible. N'oubliez pas de décorer votre tête d'un joli noeud.

Cette technique a plus de chance de succès si vous rentrez dans l'île uniquement pour les fêtes de fin d'année.



• Le père Noël est une ordure



Cette dernière astuce nécessitera elle aussi une certaine aisance à l'oral, mais elle est imparable : expliquez calmement à votre famille que vous refusez de participer à une tradition capitaliste, qui poussent aujourd'hui les Occidentaux à la surconsommation.



Rappelez que le Père Noël comme nous le connaissons aujourd'hui est une invention d'une marque de soda, que l'échange de cadeaux n'est ni nécessaire ni obligatoire, et que l'esprit de Noël réside dans le partage d'un moment familial autour d'un bon repas. Pour un peu plus de drame, indiquez que vous refuserez de fêter Noël tant que la paix n'aura pas gagné la planète.



Evitez tout de même de tenir ce discours devant les enfants, ils n'ont pas besoin de connaître si tôt les tourmentes de la vie adulte.



*Imaz Press n'encourage évidemment pas réellement la dégradation de bien public. Quoique…

