Noël : avant le grand repas, préparez votre estomac

Chaque année c'est la même question, comment notre estomac va survivre face à toute cette nourriture et ces boissons prévus au menu de nos repas de Noël. Si on vous a souvent proposé une détox d'après fêtes, cette fois-ci ce sera la prétox ou comment préparer votre corps avant de vous gaver. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir (Photo rb/www.imazpress.com)

Petits fours, foie gras, cari, grillades, bûches et letchis à foison...ce week-end va surement être celui de tous les excès. Cependant, si vous y êtes mal préparé, la reprise risque d'être difficile la semaine prochaine. Alors on vous donne quelques astuces.

• S'hydrater

Commencer sa journée avec le jus d'un demi-citron et de l'eau tiède sera notre première recommandation. N'hésitez pas non plus à boire sans modération de l'eau, des thés et tisanes ce qui favorisera le drainage de votre organisme.

Deux à trois heures avant le début du fameux repas, buvez une bonne quantité d’eau pour hydrater au maximum l’organisme et avoir une digestion efficace.

• Préparer son foie

Entre l’alcool et la nourriture votre corps va recevoir beaucoup d'aliment riches en graisses et en sucre. Pas très bon pour la flore intestinale mais aussi le foie. En prévention, augmentez votre apport en fibres en consommant le plus possible de fruits et légumes frais.

Optez par exemple pour des brèdes, du chouchou, chou de chine, ou encore des mangues, les choix ne manquent pas !

• Ne pas s'affamer

Sauter un repas avant le réveillon n'est pas vraiment une bonne idée au contraire. Vous risquez de vous priver de détoxifiants nécessaires pour votre foie. En plus de ça, vous serez surement affamé le moment venu ce qui ne vous aidera pas à vous modérer. En revanche, manger léger ça vous pouvez.

• Alléger son assiette

Une alimentation légère sera la bienvenue. Évitez donc le gras, la viande, le bon cari de maman, le rougail saucisses, le sucre et les produits transformés. Les fruits et légumes sont vos meilleurs amis.

Mais n'oubliez pas, la fête c’est important, alors faites-vous quand même plaisir…avec modération. Et si la modération n'était pas de mise, vous pourrez toujours prendre l'option détox. Zerbaz, huiles essentielles et épices vous aideront à surmonter cette épreuve.

