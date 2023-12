Noël à tout prix : malgré l'inflation, les cadeaux seront au pied du sapin

À quelques heures de Noël, les retardataires s'activent pour dénicher les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. Centres-villes et centres commerciaux de l'île font le plein et ce depuis plusieurs semaines. Mais derrière les belles vitrines et une affluence au rendez-vous se cache l'inflation qui donne aux fêtes de fin d'année 2023 une saveur particulière (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sur la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, les boutiques sont remplies. Dans les rues, les passants déambulent les bras chargés de cadeaux. Et pourtant l'inflation se fait toujours autant ressentir peut-être encore même plus en cette période de fêtes.

Mais chez Narima, magasin spécialisé dans la mode enfants, licorne, sirène, paillettes et robes rose bonbon attirent quand même les clients. Yousra, vendeuse dans la boutique, le confirme "il y a beaucoup plus de monde que d'habitude !".

Si le niveau des finances n'est pas au beau fixe pour tous, "les gens font l'exception surtout pour les cadeaux de Noël" affirme-t-elle.

De leur côté, les gérants du magasin font au mieux pour garder des prix raisonnables malgré l'augmentation des frais de transports. "Ils essaient de mettre les prix au minimum avec l'inflation, ils trouvent un juste milieu" précise Yousra.

- Les prix augmentent -

"Les frais de transports ont augmenté depuis la crise Covid" exprime Farhana Badat, vice-présidente de l'association des commerçants de Saint-Denis. Un problème rencontré par de nombreux commerçants dont les produits ne viennent pas directement de La Réunion.

"Il y a eu une baisse pour l'avion mais au niveau du bateau ça reste quand même assez élevé. On arrive quand même à trouver des compromis avec nos transitaires pour avoir de meilleurs prix et éviter une augmentation trop importante pour les clients" poursuit-elle.

À Sortilèges, boutique spécialiste du jeux, même constat. "Tous nos produits sont importés. On a pris de plein fouet l'augmentation du prix des transports mais notre politique a été de la lisser pour ne pas la répercuter entièrement sur nos clients" assure Philippe Venner, gérant du magasin.

"Notre chiffre d'affaire global reste le même mais par contre la marge elle a baissé" annonce-t-il. Farhana Badat observe elle aussi une baisse de ses recettes mais reste confiante en espérant que ça s'arrange. En cette période si importante pour le commerce, elle ne peut pas se permettre de perdre la clientèle.

En librairie, difficile de faire l'effort pour les clients. "Le prix du livre est fixé par la loi donc on doit suivre on n'a pas vraiment le choix. En métropole, les éditeurs ont augmenté leur prix, à La Réunion on est obligé de faire de même" expose Jonas Pajani, libraire à Saint-Denis au Repaire de la murène. De plus, la boutique a observé un recul de 15% de l'activité cette année.

Auparavant, un manga était à 8 euros en moyenne. Il est désormais à 9 euros. Pour la BD, si elle était à 15-16 euros, elle est désormais à 19 euros.

- Un panier moyen à la baisse -

Malgré tout l'affluence est au rendez-vous, mais avec l'augmentation des prix, les clients restent prudents sur leurs dépenses.

"On voit que les paniers moyens de nos clients ont diminué, le budget cadeau est réduit" décrit la vice-présidente de l'association des commerçants de Saint-Denis.

Pour autant, les Réunionnais ne sont pas prêts à faire l'impasse sur Noël.

"Les gens ont quand même envie de se faire plaisir donc j'ai le sentiment qu'ils achètent plus intelligemment. Ils sembleraient déjà qu'ils s'y soient pris plus tôt et qu'ils aient essaye de lisser leurs achat sur du plus long termes. On a eu un mois de novembre qui a été meilleur que celui de l'année dernière" dévoile Philippe Venner.

"On sent que les clients s'orientent plutôt vers plusieurs petits jeux que sur des gros achats individuels. En gros, ils vont dépenser la même chose mais pour faire plaisir à plus de personnes" ajoute-t-il.

"Noël reste une fête importante. Pour tout créole ça se fête, c'est une ambiance et ça remet du baume au cœur avec tout ce qu'on entend dans les journaux" insiste Farhana Badat.

"C'est peut-être encore un des derniers bastions dans lequel on peut se faire plaisir donc les gens ont vraiment cette envie malgré tout ce qu'il se passe et ce qu'ils entendent de continuer à se faire plaisir et de faire de ce moment, un moment un peu hors du temps et des problèmes" conclut le gérant de la boutique Sortilèges.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com