Odysséa : vagues roses, courses connectées et zumba pour l'édition 2023

Odysséa, l'évènement sportif solidaire de lutte contre le cancer du sein lance son édition 2023. Deux choix sont proposés aux participants, "les vagues roses" en forêt à l'Etang-Salé les 4 et 5 novembre ou une course/marche, "Alon bat karé", en connecté du 27 octobre au 12 novembre. La zumba géante fera également son retour à Saint-Denis. Les inscriptions sont ouvertes.

Odysséa Réunion laisse plusieurs possibilités, prendre les vagues roses organisées en fôret ou faire sa course (ou marche) de son côté en étant connecté à l'application. Les deux propositions peuvent se faire en individuel ou en groupe.

Pour la vague en forêt, les participants peuvent marcher ou courir 1 à 10 kilomètres à l'Etang-Salé le 4 ou le 5 novembre. Si ils préferent l'option connectée, ils peuvent courir ou marcher n'importe où sur l'île, le jour qu'ils souhaitent.

D'autres évènements sont prévus à Saint-Denis et Saint-Louis autour de cette édition 2023.

Le samedi 30 septembre 2023, une journée multi-sports est organisée à la piscine du Chaudron. La deuxième édition de la zumba géante Odysséa se tiendra de 9h à 10h30. Une initiation marche nordique et une randonnée de 5 kilomètres s'organisera de 8h30 à 10h. Enfin un atelier aqua bien être se tiendra de 8h à 20h.

À Saint-Louis, la première édition du Vel'Odyssea se tiendra de 8h à 10h sous la forme d'un circuit urbain de 5 kilomètres. Des ateliers vélo enfants, sécurité routière et découverte vélo électrique animeront la matinée.

Programme "prends la vague en forêt"

SAMEDI 4 NOVEMBRE

MATIN

7h00 : ouverture du village

8h15 : échauffement collectif

8h30 : jogging-marche 5 km non chronométrées

APRÈS-MIDI

13h45 : échauffement marmailles

14h00: 0,6 km école athlétisme (2017-2018)

14h15 : 0,6 km école athlétisme (2015-2016)

14h30 : 1 km poussins-nes (2013-2014)

14h45 : 2 km benjamins-nes (2011-2012)

15h00 : 2,6 km minimes H et F (2009-2010)

15H30 : 2,6 km de la Diversité accessible aux PMR et accompagnants (2008 et avant)

16H30 : échauffement collectif

16h45 : 10km course nature chronométrés et classés (2007 et avant) CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

18h15 : PODIUM

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

7h00 : ouverture du village

8h15 : randonnée 5 km pour

tous (2018 et avant) non

chronométrée

10h15 : annonce des dons,

discours

14h00 : fermeture du village

"Alon bat karé" en connecté

Du 27 octobre 8H00 au 12 novembre 18H00

ALON BAT KARÉ, OÙ TU VEUX, sur l’île ou quelque part dans le monde

COMME TUVEUX tu marches, tu cours, tu fais du sport ...

AVEC QUI TU VEUX, famille, amis, collègues...

INSCRIPTIONS = avec le lien de téléchargement tu accèdes à l’application Odysséa et à la participation à l’épreuve connectée pour une distance de 5 km ou de 10 km (inscription sous la responsabilité des participants qui doivent s’assurer d’être en bonne forme physique pour réaliser le Challenge Connecté)

Comment s'inscrire ?

JE M’INSCRIS SUR ODYSSEA.INFO / LA RÉUNION

1/ Je choisis le PRÉSENTIEL Je choisis MA VAGUE ROSE le WE des 4 & 5 novembre

OU

2/ Je choisis le CONNECTÉ Je règle par carte bleue

En individuel ou en groupe ? (PRÉSENTIEL OU CONNECTÉ)

1/ Je choisis L’INDIVIDUEL

Je règle par carte bleue

OU

2/ Je choisis mon GROUPE

Le responsable de mon groupe choisit le type de règlement

JE PRENDS LA VAGUE EN FORÊT

Je choisis ma distance et je m’entraîne jusqu’au week-end de Odysséa !

ALON BAT KARÉ EN CONNECTÉ

Je télécharge l’application Odysséa et je m’entraîne jusqu’à la date choisie

Je m’informe sur les réseaux sociaux et grâce aux médias je connais les JOURS DE PERMANENCE de retrait des dossards et tee-shirt (présentiel).

Je peux également m’INSCRIRE ou compléter mes inscriptions lors des permanences.

Cette année, l'édition est sur le thème du bénévolat.

Être bénévole sur ODYSSÉA RÉUNION c’est :

- Participer à la plus grande fête sportive et solidaire de l’île

- Contribuer à la collecte de dons pour aider les personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion (+400 cas / an)

- Sensibiliser mon entourage à la prévention notamment par une activité physique adaptée.

RUN ODYSSÉA (association organisatrice) PEUT COMPTER SUR MOI

Je m’engage :

- à respecter les horaires et les postes qui me sont confiés par le Comité d’organisation Run Odysséa

- À respecter les valeurs de solidarité, confiance, bienveillance de la cause rose

Pour s'inscrire en tant que bénévole

Sur le site : https://www.run-odyssea.org/devenir-benevole

Ou par mail à benevoles@run-odyssea.org

Je réponds au questionnaire je donne mes disponibilités pour octobre/novembre 2023.

Dès que mon inscription en tant que bénévole est validée, je reste à l’écoute de l’organisateur pour connaître mon poste, jours et horaires.

Dans le cadre de LA DÉMARCHE RSE responsabilité sociale et sociétale des entreprises nous proposons à nos partenaires et aux entreprises réunionnaises de permettre à leur collaboratrices et collaborateurs de s’engager BÉNÉVOLEMENT en GROUPE dans l’organisation de ODYSSÉA RÉUNION 2023.

POURQUOI ENGAGER VOTRE ENTREPRISE ?

- Parce qu’il permet à vos collaboratrices et collaborateurs de s’engager pour la citoyenneté et l’intérêt des personnes en difficulté

- Parce que l’engagement solidaire fait du bien, valorise la personne, crée de nouvelles relations, c’est un enrichissement de la personne sur le plan humain

- Parce qu’il augmente les compétences relationnelles et sociales

- Parce que c’est une source de fierté de travailler dans une entreprise engagée sur son territoire

QUEL BÉNÉFICE POUR L’ENTREPRISE ?

Crée du lien et de la cohésion d’équipe

Partage les valeurs et les engagements de l’entreprise

Rends sa démarche RSE visible

Développe les capacités de coopération, d’adaptabilité et de communication

COMMENT CRÉER UN GROUPE DE BÉNÉVOLES D’ENTREPRISE ?

- En prenant contact avec Run Odysséa

- En organisant une rencontre avec les bénévoles de Run Odysséa : réunion d’information sur "qu’est-ce que cela veut dire d’être bénévole ?"

- En créant un groupe qui sera inscrit sur les actions de bénévolat de Run Odysséa en amont, pendant et après l’évènement Odysséa Réunion

LA BOUTIQUE "ODYSSÉA RÉUNION BY MICHÈLE"

En hommage à notre trésorière Michèle CARO, engagée depuis la création de Odysséa à La Réunion, et qui nous as quitté brutalement au mois de Juin 2023. Elle tenait la boutique chaque année, celle-ci portera désormais son nom.