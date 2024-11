Odysséa 2024 : 300.000 euros de dons récoltés ce week-end

La traditionnelle course d'Odysséa s'est tenue ce samedi 2 et ce dimanche 3 novembre 2024. Plus de 20.000 personnes ont participé à cette levée des fonds pour la recherche contre ce cancer, première forme de cancer détectée chez les femmes réunionnaises. Sur ces deux jours, c'est un total de 300.000 euros de dons qui ont été récoltés. L'association Run Odysséa remercie ses participants (Photo : www.imazpress.com)

Seuls ou accompagnés, les participants de ce week-end ont pu marcher ou courir à l'occasion des courses marmailles mais aussi des 2 kilomètres 600 mètres de la Diversité, des 5 kilomètres de course/marche non chronométrées et des 10 kilomètres nature chronométré. Une randonnée de 5 kilomètres était également organisée.

20.800 personnes se sont inscrites à cet événement désormais tradionnel dans la lutte contre le cancer du sein. Première forme de cancer détectée chez les femmes, 84 cas nouveaux sont diagnostiqués en moyenne chaque année à La Réunion.

- 300.000 euros de dons collectés -

Cette année, c'est plus de 300.000 euros de dons qui ont été récoltés de "20.800 coeurs solidaires".

L'association Run Odysséa tient à remercier les participants : "merci aux réunionnaises et réunionnais présents ce week-end dans la forêt. Merci aux participants qui marchent, courent, partout sur l’île et dans le monde. Merci aux 490 bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet évènement solidaire, le 2ème Odysséa le plus important après Paris. Merci aux partenaires sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui"



Répartitions des dons :

- 175.800 euros inscriptions

- 76.000 euros Leclerc, collecte en caisse (52 697 personnes)

- 26.000 euros Soboriz

- 8.400 euros dossards solidaires

- 3.800 euros trophées roses de golf avec le Golf de Bourbon

- 2.200 euros Kdopays

- 7.800 euros Dons divers

