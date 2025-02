Cancers : La Réunion devient autonome pour l’irradiation corporelle totale

À l’occasion de la journée mondiale du cancer, le CHU de La Réunion annonce la concrétisation d’une "innovation majeure" dans la prise en charge des patients en hématologie. Une nouvelle technique de conditionnement des patients en vue d’une allogreffe (greffe prélevée sur une autre personne ; ndlr) de moelle osseuse est désormais opérationnelle à La Réunion.

Une nouveauté disponible "grâce à une collaboration étroite entre le service d’hématologie clinique et de thérapie cellulaire, dirigé par le Dr Patricia Zunic, et le service de radiothérapie, dirigé par le Dr Johan Encaoua".

"Reposant sur une irradiation corporelle totale (ICT), cette avancée technologique de pointe a été mise en place sous la direction du Dr Perrine Bertrand, physicienne médicale, en collaboration avec l’experte européenne, le Dr Ann Van Esch, et l’ensemble de l’équipe de radiothérapie", détaille le CHU.

Jusqu’alors inexistante sur l’île, cette technique "permet désormais aux patients d’être traités localement, évitant ainsi des évacuations sanitaires vers la métropole".

Un premier patient a bénéficié de cette innovation, marquant "une étape clé pour le CHU Sud et pour la médecine réunionnaise". Le patient se porte bien.

- Collaboration entre acteurs publics et privés -

"Dans une démarche inédite de coopération, une convention a été signée entre le CHU Sud et la clinique Sainte-Clotilde afin d’assurer un plan de repli en cas de besoin. Cette collaboration entre le public et le privé permettra de veiller à la continuité des soins pour les patients réunionnais", détaille le CHU.



Cette innovation "propulse La Réunion à un niveau de référence, tant sur le plan national qu’international, en renforçant la qualité des soins et en plaçant l’île à la pointe des avancées en hématologie et en radiothérapie", estime-t-il.

L’équipe ayant contribué à cette avancée médicale inclut : Dr Perrine Bertrand (référente physicienne), Dr Ann Van Esch (experte européenne), Dr Shakeel Sumodhee (référent radiothérapeute), Dr Catherine Mohr et Dr Quentin Cabrera (référents hématologues), ainsi que toute l’équipe de radiothérapie et de soins en cancérologie.

Cette avancée permet à La Réunion de "renforcer son autonomie et d’innover dans le domaine médical", conclut le CHU de La Réunion.