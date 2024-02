Les sentiers de randonnée restaient fermés

Ce vendredi 23 février 2024, l'ONF annonce à ses usagers la réouverture de certains sentiers de randonnée pédestres suite aux dernières intempéries, notamment les sentiers de la Canalisation des Orangers ainsi que La Brèche – Roche Plate. A noter que la barre des 50% de sentiers rouverts ayant été franchie, l’arrêté préfectoral recense désormais les sentiers fermés et non plus les sentiers ouverts (photo Sly/www.imazpress.com)

Zone Cilaos:

Sentier Burel

Sentier de Petit Bras

Sentier des Fougères

Sentier d'llet Haut Sentier du Reposoir Sentier Cilaos - Ilet à Cordes

Sentier fond d'ilet Gueule Rouge

Sentier Le Bloc - Mare à Joseph du départ du sentier côté Le Bloc à la première croisée avec la RD241

Sentier de la Plate Forme

Sentier de la Roche Pendue

Zone Est:

Sentier Caverne Dufour - Cap Anglais Sentier du Piton de l'Eau

Sentier de l'Ecole Normale Sentier du Trou de Fer

Somin Tamarins Sentier Duvernay

Sentier de la Tamarinaie de Bélouve

Sentier de Takamaka

Sentier du Bassin des Hirondelles

Sentier du Cassé de Takamaka

Sentier de la Reine des Tamarins

Sentier de la Rivière

Sentier de la Vierge

Sentier des Mares et Bois de Couleur Sentier des Tamarins de Bébour

Sentier du Tour de la Grande Mare

Sentier équestre de Grand Etang Tour du grand Etang

Sentier de la Grande Ravine

Boucle cyclable de la Petite Plaine

Sentier Col de Bellevue

Sentier Col de Bébour - Plaine des Cafres

Zone Mafate:

La Porte - Aurère de Source Cabris à La Porte

D Sentier Scout Sentier Augustave

Cayenne - Roche Ancrée Roche Ancrée - Grand Place de la Roche Ancrée au point de vue en ha Rempart

Sentier des Rampes Sentier du Cimetière de Cayenne Sentier de la Rivière des Galets

Sentier Lataniers - llet à Cordes

Dos d'Âne - Deux bras

La Nouvelle - Roche Plate

Chemin Charrette

Plateau Chêne

Sentier Roche Plate - Ilet à Cordes (Dacerle)

Sentier Ilet à Cordes - Roche Ancrée

Zone Nord:

Bord Salazie

Sentier de la Petite Vierge

Sentier de la Plaine des Fougères

Sentier du Milieu

Sentier Mère Canal

Variante de la Caverne Soldat

Variante de la Mare aux Cerfs

Sentier Farfouillé

Sentier Piton Fougères

Sentier de I'llet à Guillaume

Sentier des Lataniers

Sentier Scorie

Sentier du Colorado du Parc de loisirs du Colorado à la RF d'Affouche

Boucle de l'aire d'accueil de Mamode Camp

Sentier de Prévallée-Maniquet

Sentier Laverdure Boucle Cap Noir - Roche Verre Bouteille (partie basse)

Zone Ouest:

Descente VTT Kryptonik

Descente VTT Tec Tec » Sentier de Cambour

Sentier de l'Affouche Variante descente VTT 1800 Nord » Sentier du Point de vue du Maïdo » Sentier Ravine Laforge

Sentier Bras Mouton Colimaçons

Sentier Chaloupe Grand Fond D Descente VTT des Laves

Descente VTT du Bernica

Descente VTT du chemin de Bout

Descente VTT Onze

Sentier équestre du Grand Bénare

Sentier d'interprétation de la Tamarinaie

Sentier Lygdamis

Zone Salazie :

Sentier Hell Bourg - Bélouve

Le Bélier - Grand Sable

Sentier Bélier - Col de Fourche Sentier du Piton d'Enchaing Sentier de la Cascade Blanche

Sentier Grand Sable - Col de Fourche . Trou Blanc - Gand Sable

Sentier du Piton Marmite

Zone Sud:

Sentier Jacky Inard

Boucle Equestre Piton Reinette Piton Rouge

Liaisons équestres Coulée Verte

Piton Reinette

Piste équestre des Casiers D

Piste équestre des Pâturages

Sentier équestre de la Butte Sentier équestre de la Coulée Verte

Sentier équestre de la Ravine Milla

Sentier équestre de la Ravine Sèche

Sentier équestre Tamarin Velours

Sentier VTT de la Coulée Verte

Chemin de la Pépinière

Contre Allée Forestière

Contre Allée Littorale D

Sentier pédestre de la Coulée Verte

Sentier de l'Etang-Salé

Sentier entre Bioparc et Crocparc D

Sentier de la zone de saut

Sentier de l'Abreuvoir

Descente VTT de la Fenêtre

Sentier Bayonne

Sentier de Bras de Pontho (sentier Dassy)

Sentier de Camp 2000

Sentier de la Source de Bellevue

Sentier de l'aire d'accueil de la Fenêtre des Makes

Sentier de Montplaisir

Sentier du Bras Patate

Sentier du Pare-Feu 1970

Sentier Piton Cabris

Sentier Tapage

Sentier du Plateau Goyaves

Sentier Mollaret

Sentier du Piton Hyacinthe

Zone Volcan :

Sentier du Tremblet de la croisée du sentier des Puys Ramond à la RN2

Sentier de la Coulée de Takamaka (1986)

Sentier d'interprétation de la Pointe de la table

Sentier du Vieux Port du Tremblet

Sentier littoral de Basse Vallée

Chemin de pêcheur du Grand Cap

Sentier des Laves

Basse Vallée - Foc Foc par Piton Lardé du Gîte de Basse Vallée à sa jonction avec le sentier du Tremblet

Nez de Bœuf - Roche Plate

Piste forestière de la Mare (Petite île)

Sentier Bérénice

Sentier de la Prise

Sentier des Trois Sources

Accès à l'aire d'accueil du Tour du rond

Sentier du Piton la Mare

Tour du Rond

Sentier du Bras Caron

Sentier du Piton de l'Eau

Sentier de la Mare