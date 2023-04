Optique : Lissac rachète les magasins du groupe Chevillard, marque historique de La Réunion

La société d'optique Lissac annonce le rachat des neuf magasins d’optique du Groupe Chevillard, une enseigne historique de La Réunion. L'entreprise indique poursuivre "sa stratégie de développement en réaffirmant sa position d’acteur dynamique sur le marché de l’optique". (Photo : rb/www.imazpress.com)

C'est officiel, Lissac, société d'optique, a annoncé le rachat des neufs magasins du Groupe Chevillard, situés à la Réunion. Reconnu comme une enseigne leader sur l’île, le groupe Chevillard a "équipé plusieurs centaines de milliers de Réunionnais" indique Lissac qui ajoute qu'en 2022, Chevillard "a généré un chiffre d’affaires de 7M€".

"La promesse des opticiens Chevillard est d’aller toujours plus loin dans tous les domaines en termes de qualité de service, de techniques, de conseils et de garanties pour contribuer à améliorer la santé visuelle des Réunionnais en leur apportant un mieux-être dans leur vie au quotidien."

Dans ce sens, et avec des "valeurs communes aux deux enseignes", ce rachat consolide "leur rapprochement ainsi que la volonté de Lissac de s’appuyer sur une enseigne historique et innovante afin de se développer à la Réunion. En rejoignant Lissac, les 9 magasins Chevillard bénéficient de la politique d’achat, du soutien technique et logistique de l’enseigne et s’appuieront largement sur un management local, garant de la bonne prise en compte des besoins des Réunionnais afin d’offrir la meilleure qualité de service à leurs clients. Avec cette acquisition, l’enseigne renforce son implantation au-delà de la métropole et poursuit ainsi sa stratégie de conquête sur le territoire français".

« La dynamique de croissance des trois enseignes du Groupement passe par l’amélioration de notre implantation territoriale. Le rachat des magasins Chevillard fait partie intégrante de la stratégie de développement de LISSAC pour continuer de positionner l’enseigne comme acteur incontournable du marché de la santé visuelle », affirme Benoît Jaubert, directeur général du groupement Gadol Optic 2000 Lissac Audio 2000.

« Nous sommes ravis du rapprochement de LISSAC avec le groupe Chevillard qui est un acteur majeur sur l’Ile de la Réunion. Cette stratégie de conquête de nouveaux magasins doit être un levier de croissance et de pérennisation de notre activité dans ce secteur avec des marques reconnues », ajoute quant à lui, Olivier Padieu, président du Groupement Gadol Optic 2ooo Lissac Audio 2000.

- Deux marques historiques -

En plus de 100 ans, l'entreprise Lissac, créée en 1919, "est devenue une référence en matière d’expertise technique et d’innovation". Pour l'enseigne, "un haut niveau d’exigence technique est cultivé et partagé par l’ensemble des opticiens du réseau, plaçant la marque parmi les plus « premium » du marché et la positionnant comme « l’opticien qui change la vue ». C’est cette expertise que l’enseigne, déjà présente sur l’île avec un magasin au Tampon, souhaite mettre au service du marché réunionnais en rachetant et en associant son nom à celui de Chevillard, marque historique de l’île de la Réunion. Combinées, ces deux marques cumulent plus de 180 ans d’expérience et d’histoire.

C’est en 1946 que Monsieur Louis Chevillard crée le 1er magasin d’optique sur l’île de la Réunion repris en 1956 par Robert Baudin. Aujourd’hui, avec plus d’un demi-siècle de présence, et sous l’impulsion de Jean-Michel Baudin, président, le Groupe Chevillard est reconnu comme une enseigne leader sur l’Ile avec ses 9 magasins.