Orange donne le coup d’envoi de l’eSIM à la Réunion et Mayotte

L’eSIM fait son entrée sur les territoires réunionnais et mahorais grâce à Orange dès le 15 avril. Cette évolution de la technologie SIM offre aux clients Orange des deux îles une innovation utile, positive et responsable. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cette évolution-clé de la SIM est vouée à devenir la norme dans un futur proche avec des terminaux qui deviendront "eSIM-Only". Son impact sur l’environnement est de plus atténué avec la disparition des cartes SIM "physiques", car elle permet de produire moins de plastique, de composants électroniques, de papier consommé et moins d’émission de CO2 du fait du transport.

Avec l’eSIM, les clients n’ont plus besoin de se rendre en boutique ou d’attendre l’envoi d’une SIM physique chez eux pour activer leurs services mobiles. Lors de l’acquisition d’un nouveau forfait ou d’un renouvellement de SIM, le client opte pour la solution eSIM, avant de recevoir un code de vérification SMS ainsi qu’un QR Code par mail. Il suffit de scanner ce QR Code depuis l’appareil photo de son smartphone –compatible eSIM) et de renseigner le code de vérification pour lancer l’installation du profil eSIM. Une fois celle-ci terminée, l’eSIM est activée, et le client peut accéder à ses services.

D’un format équivalent à celui d’une carte bancaire lors de son apparition au début des années 1990, la carte SIM a considérablement réduit ses dimensions au fil des ans et des progrès technologiques, avec les lancements successifs des gabarits Mini SIM, Micro SIM et enfin Nano SIM. Le déploiement de l’eSIM parachève ce mouvement de miniaturisation : désormais, la SIM est un composant directement intégré au terminal, d’une taille de 6 x 5 mm seulement.

André Martin, Directeur général d’Orange Réunion, a déclaré : "Chez Orange, nous nous engageons en permanence à partager des innovations génératrices de valeur. En simplifiant l’expérience d’accès aux services mobiles et en ouvrant la voie à de nouveaux usages, l’eSIM est destinée à devenir un nouvel élément-clé de la vie digitale de nos clients, et elle contribuera par ailleurs à soutenir les engagements du Groupe dans le domaine environnemental. Nous sommes fiers d’être le premier opérateur à proposer cette

technologie sur les territoires de la Réunion et de Mayotte."