Orange Réunion : le secteur sud reste le plus touché par les dégâts sur les réseaux

Au bilan de ce lundi 22 janvier 2024 : 8% de la population est privée d'internet dans le secteur sud, comprenant Saint-Joseph et Saint-Philippe. Un chiffre qui est baisse puisque la situation en levée d'alerte rouge était de 40%. Nous vous partageons le communiqué : (photo : Orange Réunion)

Depuis la levée de l’alerte rouge, les partenaires d’Orange à La Réunion, en particulier Sogetrel, Kyntus et Sochatel, ont redoublé d’efforts aux côtés des équipes d’Orange pour accélérer le rétablissement de ses services. Ce week-end encore un grand nombre de réparations ont eu lieu pour reconnecter les clients.

A 10h ce lundi 22 janvier 2024 : Orange estime qu’environ 8% des clients abonnés aux offres Orange internet fixe sont déconnectés (contre 40% au moment de la levée d’alerte rouge). La plupart des déconnexions restent liées à un manque d’électricité.

39 antennes du réseau mobile Orange sont hors service (contre 140 au moment de la levée de l’alerte rouge).

Le secteur Sud (Saint-Joseph, Saint-Philippe) reste le plus touché par les coupures de service sur les réseaux mobile et fixe, en raison de la vigueur des vents lors du passage du cyclone Belal.

« Nous souhaitons saluer l’engagement de nos partenaires aux côtés de nos équipes pour déployer tous les moyens pour rétablir les services. Grâce à leur soutien, grâce à cette mobilisation exceptionnelle de tous nos collaborateurs, nous sommes en situation nominale dans la plupart des secteurs, à l’exception du Sud et de quelques zones du Nord et de l’Est, plus durement impactés par le cyclone», déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.