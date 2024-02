Ouverture de l’appel à candidature la grande exposition du fabriqué en France

Initié par Emmanuel Macron en 2020, la grande exposition du fabriqué en France met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Pour cette nouvelle édition, les entreprises ont jusqu’au 17 mars pour déposer leur dossier de candidature. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

En 2023, plus de 9 000 visiteurs avaient pu découvrir au palais de l’Élysée plus de 120 produits français, issus de tous les territoires de l’Hexagone et des Outre-mer, sélectionnés parmi plus de 2 000 produits candidats.



Après une première pré-sélection réalisée au niveau de la préfecture, un comité de sélection composé de personnalités qualifiées sera réuni autour des ministres compétents en mai prochain pour établir la liste des produits qui seront présentés aux Français lors de cette exposition, qui se tiendra à l’Élysée à la fin du mois de juin 2024.



- Quels sont les critères pour candidater ? -

Plusieurs critères seront pris en compte pour l’évaluation des dossiers de candidatures, notamment :

- La part de la valeur ajoutée du produit réalisée en France (%) ;

- Les labels détenus : labels d’entreprise, qualité, de savoir-faire (Entreprises du Patrimoine Vivant, par exemple), d’origine (Origine France Garantie, par exemple), etc.

- L’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale et sociale (promotion d’un savoir-faire local, recours à un établissement ou service d’aide par le travail, etc.) ;

- La participation à un dispositif de type France Relance, France 2030, Je Choisis la French Tech, etc. ;

- L’engagement dans une démarche de relocalisation de l’activité en France et/ou d’export.



Toutefois, toute entreprise (artisanales, petites, moyennes et très petites entreprises) et association produisant en France est encouragée à postuler, y compris celles ayant déjà tenté leur chance les années précédentes. L’attachement au savoir-faire et à la fabrication française demeurent les critères les plus déterminants.

- Comment candidater ? -

Les entreprises peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 17 mars 2024 en cliquant ici.



- L’origine française, un atout concurrentiel plus que jamais à valoriser -

Depuis 2017, le Gouvernement a mis en place des actions en faveur d’une production française résiliente, compétitive et décarbonée. Ces initiatives ont connu une accélération dès 2020 avec le plan France Relance dont un tiers du budget a été alloué à la (re)localisation de la production.

Cette dynamique initiée par la crise sanitaire s’inscrit désormais sur la durée avec France 2030, doté de 54 milliards d’euros via des dispositifs locaux et nationaux, dont le volet territorialisé s’élève à 3 millions d’euros pour La Réunion. Ce volet a pour objectif d’accompagner l’innovation des start-ups, petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de tailles intermédiaires (ETI) ou organismes locaux, sur tout le territoire. Par ailleurs, la loi Industrie Verte, adoptée en octobre 2023, vise à accélérer la réindustrialisation du pays et à faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe.



Les produits présentés lors de cette nouvelle édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France devront s’inscrire dans une démarche de production respectueuse de l’environnement, socialement innovante, utile au maintien des savoir-faire régionaux et au développement économique local.