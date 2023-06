Parcoursup : dernière ligne droite pour accéder aux études supérieures

Aujourd'hui, jeudi 15 juin 2023, la phase d'admission complémentaire s'ouvre aux candidats inscrits sur Parcoursup qui ont été déçus de la première phase. Dès 14 heures et jusqu'au 12 septembre, ils pourront formuler dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places.

Depuis le 1er juin, des réponses positives ou négatives sont envoyées aux candidats qui ont formulé leurs premiers vœux avant le 6 avril. Certains n'ont malheureusement pas obtenu la réponse espérée. Pour eux, la phase d'admission complémentaire constitue un moment important qui va leur permettre de tenter leur chance dans d'autres formations encore disponibles.

Dès ce jeudi, toutes les formations ayant encore des places à prendre seront ouvertes aux candidatures. À noter qu'il ne sera pas possible de postuler à une formation qui a déjà refusé la demande en première phase mais il sera possible de demander la même dans un établissement différent.

Pour chaque nouveau voeu, une réponse sous forme de "Oui", "Oui-si" ou "Non" sera envoyé dans un délai de huit jours maximum.

À cette deuxième phase auront accès les candidats inscrits sur la plateforme qui ont été refusés ou qui sont sur liste d'attente suite à la phase d'admission principale. Les personnes qui ont reçu une réponse positive mais qui souhaitent tout de même postuler dans une autre formation pourront également y participer tout comme ceux qui n'avaient pas validé leurs vœux et finalisé leur candidature avant le 6 avril et ceux qui n'étaient pas inscrits du tout sur la plateforme.

Avant le 12 septembre à 23h59, les tout derniers vœux devront être fait. Si après cette deuxième phase le candidat ne reçoit toujours pas de réponse positive de la formation souhaitée, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) pourra être saisie à partir du 1er juillet. Le dossier sera de nouveau examiné et des propositions similaires aux envies initiales du demandeur seront faites dans la limite des places disponibles.

En 2022, ce sont près de 74.000 candidats ont reçu une proposition d’admission en participant à la phase complémentaire.

Une foire aux questions est ouverte ici.

Les candidats peuvent aussi solliciter les conseillers Parcoursup dans la rubrique contact de leur dossier ou au numéro vert 0 800 400 070 du lundi au vendredi de 10 à 16 heures.

– Les prochaines étapes à venir –

Dès le 4 juillet et l'annonce officielle des résultats du baccalauréat, et dès que le candidat aura accepté définitivement une formation, les bacheliers devront alors d'effectuer leur inscription administrative. Dernière étape avant les vacances et la rentrée.

La phase d'admission principale se terminera le 7 juillet, une semaine plus tôt que l'an dernier. En parallèle, la phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler à partir du 15 juin jusqu'à dix nouveaux voeux dans les formations qui disposent encore de places.

Pour répondre aux questions des candidats, un numéro vert est disponible: le 0 800 400 070. Une messagerie est également proposée sur le site.

