Paris 2024 : le Réunionnais Jackson Richardson désigné chef de mission de la délégation française

Il l'avait promis, il l'avait même annoncé, Jackson Richardson avait une surprise qu'il dévoilerait le mercredi 12 juillet. Et c'est chose faite. En effet, l'athlète Réunionnais et légende du handball français a été désigné chef de mission de l'équipe de France olympique et paralympique pour les JO de 2024. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de Michael Jérémiasz, athlète paralympique.

Cette nomination a été annoncée ce mercredi 12 juillet 2023 par David Lappartient et Marie-Amélie Le Fur, respectivement président du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français.

"C'est un honneur et une vraie opportunité", a expliqué l'ancien handballeur.

Deux athlètes,

Une mission.



Être les capitaines de notre Equipe de France aux Jeux de #Paris2024.



Découvrez nos chefs de mission, Jackson Richardson & Michaël Jeremiasz ???? pic.twitter.com/KAKyXIv7IG — Equipe France (@EquipeFRA) July 12, 2023

Jackson Richardson, médaillé de bronze avec l'équipe de France de hand aux Jeux de Barcelone, endosse le rôle de chef de mission pour les Jeux Olympiques tandis que Michaël Jérémiasz, quadruple médaillé olympique de tennis fauteuil, tiendra le rôle de chef de mission pour les Jeux Paralympiques.

Mais alors, quel sera leur rôle ? "Les chefs de mission seront engagés dans la préparation de la délégation française, et contribueront à mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Ils incarneront l’Équipe de France unie, en tant que porte-paroles, porteront les valeurs olympiques et paralympiques, et accompagneront les athlètes, dès leur parcours de sélection pour Paris 2024."

Le choix des présidents des comités olympique et paralympique s'est porté sur des anciens athlètes car le profil du chef de mission a changé. "Ils sont des ambassadeurs et des mentors au profil de sportifs avec une fonction moins opérationnelle", a expliqué Le Fur, présidente du CPSF.

Les deux chefs de mission seront assistés par deux ou trois adjoints qui se chargeront de la partie opérationnelle. André-Pierre Goubert, directeur du pôle olympique, assurera ainsi cette fonction auprès de Richardson et l'accompagnera notamment tout au long du séminaire des chefs de mission de toutes les délégations olympiques, qui se terminera mardi prochain.

