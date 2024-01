L'amélioration du temps n'est pas prévu pour ce vendredi 5 janvier 2024. Matante Rosina voulait faire ses machines ce matin, mais ce n'est toujours pas possible à cause de la pluie même s'il y a une petite accalmie. Dans l'après-midi, les pluies reprennent de plus belles. Matante Rosina n'en peut plus de l'humidité partout dans sa case. Tout y kol oté ! le lit, son kanapé, atèr... oulala! en plis de sa, le salèr la i fatig sérié ! (photo rb/www.imazpress.com)