Le club Kaiasse de Sainte-Suzanne sacré champion d'Europe de kali

Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet 2023, se sont déroulés aux Pays-bas, le championnat d'Europe de Kali Arnis Eskrima, un art martial . Le club Kaiasse de Sainte-Suzanne a été sacré champion d'Europe en décrochant 11 médailles devant les représentant de dix nations (Photo: Association Kaiasse )

Si La Réunion est depuis de longues années une valeur sûre du Kali Arnis Eskrima, un ensemble d'arts martiaux philippins pratiqués avec et sans armes, à l'échelle mondiale, elle ne s'était encore jamais confrontée à l'élite européenne.

En remportant sept médailles d'or, une médaille d’argent et trois médailles de bronze, La Réunion termine à la première place du championnat d’Europe marquant ainsi les esprits sur les terres hollandaises.

Adhérente au club Kaiasse de Sainte-Suzanne, Julie Calimoutou a décroché à elle seule quatre médailles d'or et une en argent. "Julie a été d'un niveau qu'on n’avait jamais vu en Europe. Sa classe mondiale a époustouflé bien des arnisadors et ému aux larmes bon nombre de réunionnais et athlètes du monde entier qui ont suivi cette compétition" commente l'association Kaiasse.

Hormis Julie Calimoutou, deux autres membres de la famille Calimoutou ont confirmé l'hégémonie de la Réunion sur le continent européen, la sœur Léa et le père et head coach Jean Claude.

La délégation a profité de l'événenement pour présente le moringue réunionnais devant dix nations lors des championnats organisés par Wekaf Europe et Marcel match aux Pays-Bas. Moringué ou encore capoeira qu’importe le nom qu’on lui donne, ce sport mêlant danse et combat tire importé par les esclaves tire ses origines du continent africain.

La délégation réuionnaise sera de retour des Pays-Bas ce mercredi 26 juillet.

