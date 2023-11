Pénurie d'oranges sur les étals : pas de panique, elles reviennent bientôt

Alors que la saison des agrumes s'est clôturée à La Réunion, les grandes surfaces et primeurs doivent désormais compter sur l'import pour satisfaire la demande des clients. Petit problème cependant : après des conditions météorologiques compliquées et de nombreux problèmes de logistique, le port de Durban en Afrique du Sud, d'où proviennent les oranges attendues par les magasins, enregistre de forts retards d'expédition. Il faudra attendre jusqu'au milieu de semaine prochaine pour pouvoir en retrouver sur les étals. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Il y a eu énormément de perturbations au niveau des navires, les compagnies maritimes ont donc regroupé le maximum de containers dans un bateau, qui fait actuellement route vers La Réunion" explique un grossiste de fruits et légumes, basé au Port.



Résultat, un grand nombre de magasins n'ont plus d'oranges. "Depuis le début de la semaine, j'ai des clients qui arrivent désespérés parce qu'ils n'ont trouvé aucune orange nulle part" témoigne un primeur installé en centre-ville de Saint-Denis. "La situation devrait se résoudre dans les jours à venir, mais en attendant, il va falloir s'en passer" dit-il.



Petits primeurs comme grandes surfaces sont concernés par cette pénurie. Pour cause : cela fait désormais 15 jours que le port de La Réunion n'a rien réceptionné en provenance d'Afrique du Sud.



- Grève au port -



Si le navire transportant les oranges sud-africaines est attendu pour ce jeudi au grand port maritime, une grève a été annoncée par les dockers. "On ne pourra donc pas le décharger" regrette le grossiste contacté par Imaz Press Réunion.



Aucun container ne sera déchargé ce jeudi au port, suite à un appel à la grève national de la part de la CGT. En effet, la Fédération nationale des ports et docks CGT a appelé l’ensemble des ports à un arrêt de travail de 24 h ce jeudi et à la suppression des heures supplémentaires et shifts exceptionnels à partir du 1er décembre pour que les portuaires ne soient pas impactés par la réforme des retraites.



La grève ne durant que 24 heures, les déchargements reprendront vendredi. Mais une autre difficulté s'ajoute à ces retards : comme pour tout container transport des fruits et légumes, un contrôle phytosanitaire devra être réalisé sur chacun d'entre eux.



"Il faut savoir qu'il n'y a pas de contrôle le week-end, et que le navire transporte énormément de containers : il faudra attendre mardi, voire mercredi avant de pouvoir livrer les différents magasins" précise le grossiste. "Les fruits voyages en container frigorifique, il n'y aura pas de problèmes de fruits gâtés" assure-t-il par ailleurs.

- Fin de saison pour l'hémisphère sud -



Ces oranges font partie des dernières à être attendues depuis l'Afrique du Sud, la saison se terminant partout dans l'hémisphère sud. "Bientôt, on recevra nos oranges d'Egypte, cela devrait résoudre ce problème" explique le grossiste.Une bonne nouvelle pour tous les consommateurs d'oranges, la crise touchant le port de Durban risquant de durer plusieurs semaines. "Les responsables portuaires en Afrique du Sud rapportent qu'il est probable que cela prendra jusqu'en 2024, voire jusqu'en février, pour résoudre la congestion actuelle qui s'est accumulée" rapporte en effet le média Maritime Executive

Cette pénurie intervient alors que la saison des agrumes s'est clôturée mi-septembre à La Réunion. Une excellente saison où les récoltes ont été nombreuses, même trop nombreuses. Les 230 producteurs d'agrumes de l'île se sont retrouvés avec des agrumes à n'en plus finir, au point d'organiser des liquidations de stock pour ne pas que leurs fruits pourrissent.

La production estimée pour cette année est d'environ 2.500 tonnes, selon les derniers chiffres de la Chambre d'Agriculture. La consommation annuelle d'agrumes à La Réunion étant d'environ 11.000 tonnes, la production locale ne couvre donc que 30% des besoins.

Après avoir été inondées d'orange tout au long de l'hiver austral, les étals vont devoir patienter encore quelques jours avant de pouvoir se remplir à nouveau.

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com