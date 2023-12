Pesticides : la préfecture instaure des zones de protection pour éviter toute pollution des cours d'eau

Afin de prévenir la pollution des cours d’eau, et plus généralement des points d’eau, par des produits phytopharmaceutiques, le préfet de La Réunion a pris un arrêté en date du 14 novembre 2023 mettant en place des zones de protection. Ces "zones non traitées" (ZNT) instaurent une distance de sécurité à respecter par les agriculteurs et tous les utilisateurs lors de la pulvérisation ou le poudrage d’un produit phytopharmaceutique (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Elle a vocation à éviter les contaminations des cours d’eau et points d’eau. Ces ZNT ont été définies après une phase de concertation débutée en 2019, en particulier avec la profession agricole, puis par une consultation du public.

Ces pollutions peuvent avoir des impacts importants sur l'environnement (contamination des eaux de surface et souterraines), la biodiversité (imprégnation généralisée des êtres vivants) et la santé publique (exposition des agriculteurs). Elles peuvent conduire à mettre en place des mesures coûteuses pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (fermeture de captages trop contaminés, dispositifs de filtration ou de mélange des eaux).

Ainsi, les règles à respecter sont :

· sur les points d'eau : pas d'application directe de produit et respect d’une distance minimale indiquée sur l’arrêté préfectoral et rappelé sur l'étiquette du produit, s'appliquant de part et d'autre du point d'eau, même à sec (souvent 20 m pour les produits les plus utilisés à La Réunion).