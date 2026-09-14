Petite-Ile organise sa première Fête du sport

Pour la toute première fois, la ville de Petite-Ile organise la Fête du sport le lundi 14 septembre 2026. Cet évènement va mobiliser 377 élèves des cinq écoles élémentaires de l'île. ((Photo Imaz Press)

Au programme, du football, du basket, du tennis de table, du judo, de la lutte, de la gymnastique, du tchoukball, des échecs et des activités sport santé. Les élèves devront aussi compléter un questionnaire consacré à la culture sportive à l'issue de leur journée d'activités.

Selon le communiqué de presse de la ville, elle vise à "encourager la pratique régulière d’une activité physique dès le plus jeune âge, favoriser la découverte de nouvelles disciplines et transmettre les valeurs de respect, de solidarité, de dépassement de soi et de vivre-ensemble portées par le sport."

Outre cette manifestation qui touche les scolaires, la ville accueille aussi la première édition de la Fête du Sport au Féminin. Selon la mairie, "cette journée est ouverte aux femmes de tous âges, avec une attention particulière portée aux mères de famille. Elle est consacrée au sport, au bien-être, à la santé et à la découverte."

Le programme va s'articuler autour de quatre villages et de quatorze ateliers, où les thèmes de l'endométriose, du cancer du sein et du diabète seront abordés. Parmi les activités, du fitness, de l'animal flow et du kudurFit.

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