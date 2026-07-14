Petite-Île : Serge Hoareau fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite, il partage ses insignes avec le monde associatif

La commune de Petite-Île a célébré la Fête nationale ce mardi 14 juillet 2026 en présence des élus, des représentants des corps constitués, des associations et de nombreux habitants. À l’issue du défilé, Serge Hoareau, Maire de Petite-Île et Président de l’Association des Maires du Département de La Réunion, a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite, qu'il a dédié aux habitants de sa commune. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Petite-Île)

La matinée a débuté par la traditionnelle cérémonie patriotique et le dépôt de gerbe, en hommage à celles et ceux qui ont servi la France et défendu les valeurs de la République.



Elle s’est poursuivie par le défilé des associations de Petite-Île, mettant en lumière la richesse et la diversité du tissu associatif communal. Associations sportives, culturelles, patriotiques, sociales et de quartier ont ainsi défilé devant la population, illustrant leur engagement quotidien au service de la jeunesse, de la solidarité, de la transmission et du lien social.



À l’issue du défilé, Serge Hoareau, Maire de Petite-Île et Président de l’Association des Maires du Département de La Réunion, a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains de Jean-Michel Jobart, président de l’association ASETIS.



Dans son discours, Serge Hoareau a souhaité donner à cette distinction une portée résolument collective, en la partageant symboliquement avec toutes celles et tous ceux qui s’engagent quotidiennement au service des autres.



"Je ne peux pas considérer cette médaille comme étant uniquement la mienne. Une médaille ne récompense pas seulement un parcours. Elle rappelle surtout qu’une vie prend tout son sens lorsqu’elle est mise au service des autres", a-t-il déclaré devant la population.



Le choix d’une remise le 14 juillet, à l’issue du défilé associatif, n’était pas anodin. Serge Hoareau souhaitait recevoir cette distinction devant celles et ceux qui incarnent chaque jour, sur le terrain, les valeurs de dévouement, de solidarité et de fraternité portées par la République.



Le Maire a notamment rendu hommage aux bénévoles, aux responsables associatifs, aux éducateurs et à toutes les personnes qui consacrent leurs soirées, leurs week-ends et une partie de leur vie familiale à accompagner les jeunes, soutenir les plus fragiles, préserver la mémoire, transmettre une passion ou animer les quartiers.



"Aujourd’hui, c’est moi qui porte cette médaille. Mais, au fond de moi, je sais qu’elle appartient aussi à chacune et chacun d’entre vous", a-t-il poursuivi.



À travers cette distinction, Serge Hoareau a ainsi souhaité mettre à l’honneur l’ensemble du monde associatif petite-îlois, mais également tous les habitants qui s’engagent avec discrétion et générosité pour l’intérêt général.



En conclusion de son discours, il a résumé le sens qu’il souhaitait donner à cette cérémonie :



"Merci de faire vivre, chaque jour, les valeurs de notre République. Merci d’être ces femmes et ces hommes qui choisissent de servir avant de se servir. Et merci de donner, par votre dévouement, tout son sens à cette distinction qui est désormais notre médaille."



En ce 14 juillet, la République a distingué un parcours. À Petite-Île, cette reconnaissance est devenue celle de tout un territoire et de toutes celles et tous ceux qui le font vivre au quotidien.



C’est notre médaille.



