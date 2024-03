Plus de 600 nouveaux entretiens proposés par les experts retraite à La Réunion

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent une nouvelle semaine des Rendez-vous de la retraite du samedi 23 au vendredi 29 mars 2024. À La Réunion, plus de 600 entretiens seront à nouveau proposés par les conseillers retraite dans 8 points d’accueil. "En complément, des événements en ligne auront lieu toute la semaine" annoncent l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des conseillers mobilisés pour apporter des réponses personnalisées aux actifs

Les Rendez-vous de la retraite constituent une occasion privilégiée de trouver de l'information inter-régimes pour les actifs. Le site rdv-retraite.fr, fruit d'une collaboration entre l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite, regorge d'informations et de conseils pour appréhender les différentes étapes de préparation à la retraite, adopter de bonnes pratiques tout au long de sa carrière, et se familiariser avec les outils d'aide à la décision fournis gratuitement par les régimes de retraite.

Les interrogations des actifs sont nombreuses et propres à chacun. Quelle que soit sa situation, les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger facilement et gratuitement avec un conseiller retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de son parcours professionnel et personnel, ajuster ses choix de carrière et préparer son départ.

À distance ou en agence, des entretiens individuels pour anticiper sa retraite



Du samedi 23 au vendredi 29 mars, plus de 600 entretiens seront proposés. Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 8 points d’information retraite répartis dans la région.

L’événement se déroulera aussi en ligne sur le site rdv-retraite.fr avec des experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco. Au programme tout au long de la semaine : des tchats, des webinaires et de l’information pratique pour préparer sa future retraite.

Inscriptions depuis le site rdv-retraite.fr.

- Lieux d’accueil -

• Le Port



- CGSS : 113 rue de Saint Paul, 97420 Le Port• Saint-André- CGSS : 470 route de la Gare- CRR Agirc-Arrco : Rue du 24 septembre, 97440 Saint-André- CRR Agirc-Arrco : 14 rue Eugène Dayot, 97 460 Saint-Paul• Saint-Denis- CRR Agirc-Arrco : 2 bis Ruelle Pavée, 97400 Saint-Denis- CGSS : 4 Boulevard Doret, 97400 Saint-Denis• Saint-Pierre- CGSS : 80 rue du Presbytère, 97410 Saint Pierre- CRR Agirc-Arrco : 56 boulevard Hubert Delisle, 97410 Saint-Pierre

Pour Renaud Villard, Directeur général de l’Assurance retraite : "la semaine des Rendez-vous de la retraite est un temps fort, plébiscité par nos concitoyens, qui réenchante les services de proximité. Accueillir, conseiller, renseigner, rassurer : c’est le coeur de métier des équipes de l’Assurance retraite. Nous sommes très heureux de nous associer une nouvelle fois à celles de l’Agirc-Arrco pour offrir le meilleur accompagnement aux assurés."

Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : "si les portes de nos agences sont ouvertes toute l’année, cette semaine des Rendez-vous de la retraite est l’occasion de rappeler aux assurés d’anticiper leur future retraite pour pouvoir partir sereinement. En étroite collaboration avec l’Assurance retraite, nous mobilisons nos équipes pour proposer 50 000 rendez-vous en métropole et dans les DROM."

Pour plus d’informations :

www.lassuranceretraite.fr

www.agirc-arrco.fr

www.cgss.re