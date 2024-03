Il n'y a plus que deux heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone

L'Hexagone est passé en heure d'été dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024. À La Réunion, il n'est pas nécessaire de régler sa montre puisque l'île n'est pas concernée et restera à la même heure. Quelques changements seront tout de même à noter comme les horaires de diffusion en direct des matchs de sport ou encore des journaux télévisés des chaînes métropolitaines. Lorsqu’il sera 22 heures chez nous, il sera 20 heures dans l’Hexagone (Photo rb/www.imazpress.com)

L'heure d'été est toujours plus avantageuse pour les Réunionnais, particulièrement lorsqu'il s'agit de suivre des manifestations sportives qui se déroulent en Europe. Plus besoin donc de veiller jusqu'à (trop) tard pour suivre vos équipes de football préférées, par exemple.

Il sera aussi un peu plus simple de contacter vos proches dans l'Hexagone, qui eux ne vous appelleront plus à 00h en pensant qu'il est 21h chez vous aussi.

Vous allez aussi plus facilement pouvoir contacter les services téléphoniques basés en France hexagonale à leurs horaires d'ouverture.

- Toujours pas de suppression du changement d'heure -

Réintroduit par le Président Giscard d’Estaing en 1976, le passage à l’heure d’été visait à limiter l’éclairage public en été. L’objectif, faire des économies d’énergie et suive la variation de luminosité après le choc pétrolier de 1973 et à l'envolée des prix de l'or noir, alors que la France se chauffait majoritairement au fioul.

Les Outre-mer ne changent pas d’heure. À l’exception de Saint Pierre et Miquelon qui suit l’heure de ses voisins, le Canada et les États-Unis. Pour Mayotte, La Réunion, les Antilles et la Polynésie Française, c’est toute l’année la même heure.

Avancer ou reculer sa montre serait inutile sous nos latitudes. Les heures des levers et des couchers du soleil ne varient que faiblement.

“La différence avec la France métropolitaine c’est qu’à La Réunion le crépuscule est très court et relativement brutal, tout comme l’aube. Le soleil se lève et se couche très rapidement. La différence entre l’été et l’hiver ne sera que d’une heure, une heure trente, c’est trop peu pour un changement d’heure” expliquait à Imaz Press en 2019 Jacques Ecormier, à l'époque chef prévisionniste chez Météo France.

En revanche, ce passage à l’heure d’été se fait harmonieusement dans toute l’Union Européenne depuis 1998. Ainsi chaque dernier week-end de mars, marque le passage à l’heure d’été. En 2010 l'Agence de la transition écologique (Ademe) publie une étude qui note les impacts positifs sur les émissions en CO2 mais d'autres travaux pointent l'inefficacité du dispositif aujourd'hui et de nombreux citoyens contestent son bénéfice.

Les députés de l'Union européenne avaient voté en faveur de la suppression du changement d'heure en 2019. Mais cette année la France hexagonale remonte toujours ses montres et horloges, et le fera très probablement encore l'année prochaine.

La crise Covid et la guerre en Ukraine ont laissé le sujet de côté alors que le Parlement prévoyait une application de la mesure en 2023. La procédure est également complexe et administrativement lourde. Les États membres doivent se concerter et se mettre d'accord pour aligner leurs montres, afin de garder un bon fonctionnement du marché intérieur.

La France, l'Italie et l'Espagne préfèrent garder l'heure d'été, tandis que les pays au nord de l'Europe, souhaitent rester à l'heure d'hiver.