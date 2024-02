Les épidémies de bronchiolite et de leptospirose toujours en cours

La double épidémie de bronchiolite, touchant les enfants de moins de deux ans, et de leptospirose se poursuit à La Réunion. En revanche, la circulation du COVID-19 reste stable et à un faible niveau (Photo rb/www.imazpress.com)

- Leptospirose -

Epidémie en cours à un niveau plus élevé que les années précédentes. Avec la saison des pluies, les conditions climatiques sont favorables à la persistance de la bactérie dans l’eau et les milieux humides augmentant ainsi le risque de contamination lors d’activités à risques.

En moyenne sur le département, avec une pluviométrie d’environ 2,5 fois la normale et un cumul moyen insulaire dépassant tout juste 1000 mm, janvier 2024 se place au 3e rang des mois de janvier les plus pluvieux en plus de 50 ans de mesures (données Météo France). Météo France note une certaine ressemblance avec 2018 où les zones Sud et Sud-Est avaient aussi été particulièrement touchées.

Depuis le 1er janvier 2024, 40 cas de leptospirose confirmés biologiquement et survenus au cours du mois de janvier ont été déclarés à l’ARS. En 2023, pour la même période de l’année, 16 cas avaient été déclarés.

Les principales hypothèses de contamination mettaient en évidence des activités pratiquées dans le cadre de loisirs. Les activités de loisirs à risques les plus déclarées étaient celles liée aux travaux agricoles informels (jardinage, maraichage, taille des arbres, coupe brèdes, ananas etc.), d’élevage familial et dans une moindre mesure au bricolage/nettoyage de la cour, ou à la pratique de sport en eau douce (canyoning…).

Les principaux lieux de loisirs à risques de contamination identifiés étaient le domicile, les champs ou les parcelles agricoles. Par ailleurs, une hypothèse professionnelle peut être retenue pour 6 cas (agriculteur, maraicher, entretien des routes).

Le secteur Sud reste le plus touché, même si des cas résidants dans les secteurs Est et Ouest sont identifiés depuis la semaine dernière. Le profil des cas ainsi que leurs hypothèses de contaminations restent ceux habituellement décrits à La Réunion.

- COVID-19 -

En S06, le taux de positivité (TP) était en baisse : 8% en S06 tout contre 11% la semaine précédente. Le taux de dépistage était stable également, à 53 tests pour 100 000 habitants en S06; contre 51 tests pour 100 000 habitants en S05. La TP est stable dans les classes des 15 à 45 ans. Il est en baisse dans toutes les autres classes d’âges.

En S06, les passages aux urgences pour motif de COVID-19 étaient en baisse modérée. En S06, 7 passages aux urgences pour COVID-19 ont été comptabilisés contre 10 la semaine précédente. En S06, le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 restait inférieur à la moyenne des passages en S05 entre 2020 et 2023.

Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour motif de COVID-19 était stable avec 5 hospitalisations en S06 vs 6 en S05. Le niveau des hospitalisations était inférieur à la moyenne 2020-2023.

- Grippe, infection respiratoire aiguë et virus gripaux -

En S06, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient en augmentation. Les urgences ont enregistré 21 passages pour un motif de syndrome grippal en S06 contre 13 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était également en augmentation en S06 avec 7 hospitalisations vs 2 en S05. La part d’activité des urgences pour un motif degrippe restait faible et représentait moins de 1% de d’activité totale.

La surveillance virologique identifie en S06 une circulation de grippe exclusivement de type A(H1N1). Le taux depositivité était en augmentation avec 17% des tests positifs pour les virus grippaux en S06 contre 10% en S05.

Au vu des données épidémiologiques, La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie.

En médecine de ville, la part d’activité pour des Infections Respiratoires Aigües (IRA) poursuivait sa hausse avec 5,9% de l’activité totale en S06 contre 4,9% en S05. La part d’activité pour IRA se situait au dessus de la moyenne 2013-2023

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient hausse en S06 comparés à la semaine précédente. En S06, 41 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 27 en S05.



Le nombre des nouvelles hospitalisations augmentait en S06 avec 22 hospitalisations contre 6 hospitalisations en S05. La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était en hausse à 39% en S06 contre 11% en S05.



Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était en hausse à 44% en S06 (vs 30% en S05) avec une circulation majoritaire de VRS de type A sans pour autant générer, un impact sanitaire conséquent.

- Gastro-enterites aiguës (GEA) -

En S06, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient à la hausse avec 78 passages versus 69 passages en S05. Le nombre d’hospitalisations était en baisse modérée avec 9 hospitalisations en S06 vs 13 en S04. Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient également en baisse en S06 (n=35) comparés à la semaine précédente (n=40).

Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient en baisse avec 1 hospitalisation en S06 contre 5 en S05.

En S06, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 7% contre 11,7% en S05.

- Dengue -

En ce début d’année, on observe une augmentation des cas de dengue à la Réunion. Entre la S02 et la S03, le nombre de casest passé de 7 à 17 cas. Il semble se stabiliser entre les semaines 03 et 05 (données en cours de consolidation pour la S05) avec 15 casrapportés en S05.

Des cas sont détectés dans plusieurs communes du Sud (Saint-Pierre, Etang Salé, Saint-Louis, Petite Ile, Le Tampon et Saint-Philippe) mais c’est lacommune de St Joseph qui compte le plus de cas avec plusieurs foyers actifs. Ailleurs sur l’ile, des cas ont été signalés au Port et à St Benoit (1 cas chacune).

Les premiers résultats montrent la présence du sérotype DENV2.

L’impact sanitaire reste à ce jour faible avec 6 passages aux urgences (CHU Sud) pour syndrome compatible avec la dengue depuis ledébut de l’année et aucune hospitalisation signalée. On note cependant une augmentation du nombre de consultations pour syndromes cliniquement compatibles avec la dengue en médecine de ville en semaine 06 (de 7 consultations en S05 à 13 en S06).

Par ailleurs, on note une épidémie de dengue à Maurice et à Rodrigues. A ce jour, 8 cas importés ont été signalés au retour d’un voyage sur l’une de ces 2 îles. Un résultat de sérotypage a mis en évidence le DENV2 chez une personne de retour de Rodrigues.