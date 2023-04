Pôle emploi : les métiers du soin et de l’accompagnement à l'honneur

Pôle emploi organise, du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023, la deuxième semaine nationale des métiers du soin et de l’accompagnement. L’objectif de cette semaine est de mettre en avant les opportunités d’emploi et de formation des secteurs de la santé et de l'action sociale, de renforcer l’attractivité de la filière et de faciliter les recrutements des entreprises. Nous publions ci-dessous le communiqué de Pôle Emploi. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Le vieillissement démographique, le nombre croissant de malades chroniques et la crise sanitaire intensifient les besoins de recrutement des secteurs de la santé et de l’action sociale. Ainsi, en 2022, plus de 6 millions d’embauches ont été enregistrées dans les secteurs privés et publics et 636.200 offres d’emploi ont été diffusées.



Les résultats de l’enquête "Besoins en main-d’œuvre (BMO)" des entreprises, publiée par Pôle emploi le 7 avril dernier, indiquent que les intentions d’embauche sont nombreuses pour 2023 pour les métiers de soins et d’accompagnement, avec les aides à domicile et les aides ménagères (88 000 projets), les aides-soignants (82 000 projets) et les infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices (45 000 projets).

Parce que la nécessité de recruter rapidement de nouveaux professionnels du soin et de l’accompagnement est majeure, les agences Pôle emploi et leurs partenaires (l’ADMR, l’Agence Régionale de Santé (ARS), Axess, la Croix Rouge française, la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem), la Fédération du service aux particuliers (FESP), la Fédération Hospitalière de France (FHF), l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA), DomusVi, le Groupe VYV, Adédom, l’OPCO Santé) organiseront au cours de cette semaine exceptionnelle plus de 1 200 événements en physique ou en digital.

Jobs datings, visites d’entreprises et d’établissements, escape games, ateliers d’information… Tout le territoire se mobilise à l’occasion de cette deuxième semaine nationale pour faire découvrir les nombreux métiers des secteurs de la santé et de l’action sociale, les différents dispositifs de formation et les entreprises qui recrutent.

Toutes les manifestations organisées à La Réunion sont à retrouver ici.