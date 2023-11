Port Est : 24 heures de grève contre la réforme des retraites

Ce jeudi 23 novembre 2023, ils sont près de 90 personnes à s'être rassemblés devant l'entrée du Port Est. Une mobilisation en réponse à l'appel national contre la réforme des retraites. Un débrayage d'une durée de 24 heures avec comme mot d'ordre : le retrait à 60 ans pour la branche ports et docks. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

"On a une journée d'action de 24 heures à l'appel de la fédération nationale. On a tous arrêté le travail dans le cadre de la continuité de la mobilisation contre la réforme des retraites", explique Wilson Payet, de la CGTR Ports et Docks.

Ce qu'ils demandent, "la retraite à 60 ans pour la branche".

Si le Port reste ouvert, "il n'y a pas d'exploitation".

- 24 heures de grève -

Le gouvernement et les différents ministères ont besoin d’une démonstration de force de nos organisations afin qu’ils entendent notre colère et refus de l’application de la réforme des retraites", a repris dans un communiqué le syndicat CGT des agents du port du Havre qui tiendra, jeudi matin, une assemblée générale afin d’informer les grévistes "des modalités d’actions supplémentaires à venir".

La CGT estime que le gouvernement a pris des engagements il y a plus d’un an et demi qu’il n’a pas respectés " et voit deux solutions pour éviter l’allongement de la durée du travail des portuaires : soit le gouvernement "légifère pour que notre branche ne soit pas concernée par la réforme, ce qui semble très compliqué, soit il allonge les dates".

