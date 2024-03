Le profil régional environnemental de La Réunion en ligne

Ce mardi 6 mars 2024, la Préfecture de La Réunion annonce la mise en ligne du profil environnemental régional (PER) de l'île. Un outil au service des acteurs régionaux, publics et privés, pour permettre d’orienter leurs décisions et leurs actions dans un objectif de développement durable. Le PER détaille l'état de l'environnement (qualité de l'air, gestion des déchets, risques naturels etc) de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

Il sert notamment de référence pour l’évaluation de l’impact environnemental des projets d’aménagement, comme des documents d'urbanisme et de planification, même s’il n’a pas de caractère prescriptif.

C’est aussi un outil qui doit être partagé pour le plus grand nombre. C’est pour cette raison qu’il est mis à disposition de tous les citoyens qui souhaitent disposer d’information sur l’état des milieux naturels, la pollution des sols, les enjeux en matière de paysages à La Réunion par exemple, pour mieux appréhender les enjeux environnementaux à l'échelle régionale en interaction avec les activités humaines.

Réalisé à partir d'une actualisation de la version papier diffusée en 2013, le PER de La Réunion est désormais présenté sous forme de fiches thématiques numériques portant sur les sujets suivants : eaux continentales, air, déchets, sols et pollutions, changement climatique, paysage, risques naturels, risques et activités anthropiques, énergie, milieu naturel et biodiversité.

