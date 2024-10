Préfecture : 5 millions d’euros au bénéfice des agriculteurs dans les zones à fortes contraintes

Ce vendredi 18 octobre 2024, la Préfecture de La Réunion annonce verser 5 millions d'euros au bénéfice des agriculteurs dans les zones à fortes contraintes. Une indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de l’année 2024 qui sera versée sous la forme d’un acompte à hauteur de 78 % pour les 2.754 exploitants de l'île. Le solde interviendra au mois de décembre. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de l’année 2024 est versée sous la forme d’un acompte à hauteur de 78 %, les 17 et 18 octobre 2024.

Il s’agit d’une aide surfacique accordée annuellement aux exploitations situées dans les zones soumises à contraintes importantes. L’objectif de ce dispositif est de maintenir un maillage d’actifs agricoles et une présence humaine dans ces territoires, pour éviter, notamment, l’abandon des terres et leurs conséquences négatives, en termes de paysage et de biodiversité.

Cela représente un versement de 5 millions d’euros pour 2 754 exploitants à La Réunion. Le solde interviendra au mois de décembre.