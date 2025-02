Préfecture : lancement d'un appel à projet sur l'égalité des femmes et des hommes

Ce mardi 18 février 2025, la préfecture de la Réunion lance un appel à projet pour l'égalité des femmes et des hommes. En dépit des avancées, de fortes inégalités persistent entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle et la sphère privée : l’écart salarial stagne, les femmes sont davantage touchées par la précarité et sont les premières victimes des violences conjugales et intrafamiliales. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion plus particulièrement, une enquête de l’INSEE de 2024 a révélé qu’un quart des femmes vivent seules avec un ou plusieurs enfants et 57% d’entre elles sont en situation de précarité. Seules 4 mères sur 10 travaillent à temps plein. Dans le monde du sport, les femmes sont aussi minoritaires et ne représentent que 34% des licenciés.

La Réunion est par ailleurs le deuxième département français le plus touché par les violences conjugales, avec 14,6 victimes pour 1 000 femmes entre 15 et 64 ans.

- Appel à projet : Égalité entre les femmes et les hommes -

L’État lance un appel à projets dans le cadre de la poursuite de la mise du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 "Toutes et tous égaux".

Cet appel à projet vise à financer des acteurs souhaitant s'impliquer en faveur des droits des femmes et de l'égalité, déclinés selon les quatre axes prioritaires du plan :

- Axe 1 : la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes

- Axe 2 : la santé des femmes

- Axe 3 : l’égalité professionnelle et économique

- Axe 4 : la culture de l’égalité

Pour être éligibles, les projets devront :

- Porter une dimension régionale, départementale ou interdépartementale ;

- S’inscrire dans les axes prioritaires du plan interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 (précités)

- Concerner les publics suivants : habitants des quartiers politique de la ville (QPV), vivant en zone blanche (rurale-hauts de l’île), personnes vulnérables, en situation de pauvreté ou de précarité

- Être innovants dans leur méthode, leur proximité avec le grand public, leur capacité à mobiliser des partenariats ou des coopérations et favoriser des initiatives qui pourront se prolonger et être relayées sur le long terme.

Toutes les zones géographiques de La Réunion sont concernées par cet appel à projets.

Le dossier complet du projet doit être transmis via ce lien

Seuls les dossiers complétés, répondant aux exigences de l'appel à projets et déposés sur démarches simplifiées seront soumis à l'examen du comité de sélection.