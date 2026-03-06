Mois de mars artistique : célébrer la poésie, la liberté, le plaisir de lire, et le pouvoir des mots pour penser le monde de demain

En mars, le Printemps des poètes / Sézon fonnkézèr, élan vers la liberté, se conjugue au féminin pour marquer les droits des femmes et affirmer l’égalité de genre à travers lectures et spectacles de fonnkèr, rencontres d’auteurs, ateliers créatifs, lancement de revues, jeux, expositions, concerts et projections. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture. (Photo : Stéphane Laï-Yu/ www.imazpress.com)

Tout au long du mois, 170 animations sont proposées dans 17 communes et 45 lieux, en bibliothèque et hors les murs, en librairie et en centre culturel, faisant intervenir plus d’une centaine d’auteurs, artistes, conteurs et compagnies.

Le #10marsjelis, fêtez le livre dans la diversité de ses voix et de ses pratiques : de la lecture à l’écoute, dans tous les genres, en français comme en créole réunionnais. Entre amis ou collègues, en famille ou simplement pour soi, rejoignez le quart d’heure de lecture national.

Enfin, à l’approche de la semaine de la langue française et de la francophonie, un coup de chapeau aux élèves de 1ère Bac Pro, section couture, du Lycée professionnel François de Mahy. Leur œuvre « Recoudre le ciel » a remporté le premier prix du concours scolaire national « Dis-moi dix mots » (catégorie Lycées). La sélection des « dix mots d’un monde à venir », invitation à réimaginer le monde de demain, est à découvrir dans le programme en version bilingue.

Retrouvez toutes les informations sur :

- les sites dédiés :

Printemps des poètes / Sézon fonnkézèr

#10marsjelis – Quart d’heure de lecture national

Semaine de la langue française et de la francophonie et Dis-moi dix mots d’un monde à venir

- la page Facebook de l’agenda La Réunion des Livres

Tout le programme ici :https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Mars-pour-celebrer-le-pouvoir-des-mots-pour-penser-le-monde-de-demain