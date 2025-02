Première édition à venir du village du diabète “ Nout santé : nout zarlor ”

Les 21 et 22 février 2025 à la Nordev se tiendra la première édition du village du diabète "Nout santé : nout zarlor", organisé par les associations ADJ 974 et ADN 974 . L'ARS rappelle qu'à La Réunion, "86 500 personnes sont prises en charge pour un diabète de type 1 ou de type 2, une pathologie qui représente un véritable enjeu de santé publique sur notre territoire". Objectif de cet événement inédit : informer, sensibiliser et accompagner les patients, leurs proches et les professionnels de santé. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Face à ce défi, les associations ADJ 974 et ADN 974 organisent pour la première fois le village du diabète "Nout santé : Nout zarlor", un événement inédit destiné à informer, sensibiliser et accompagner les patients, leurs proches et les professionnels de santé.

Un événement porté par les patients

Ce projet marque une avancée majeure à La Réunion : pour la première fois, un événement dédié au diabète est imaginé et porté par des associations de patients, en collaboration avec des professionnels de santé.

Cette approche novatrice a pour ambition de donner à voir une vision plus proche des réalités du quotidien en mettant en avant l'expérience et les besoins concrets des personnes concernées.

L'objectif de ces deux journées est d’offrir aux patients les outils nécessaires pour deven pleinement acteurs de leur santé et mieux gérer leur maladie au quotidien.

Deux experts de renom au rendez-vous pour renforcer la dimension scientifique et éducative de l’événement

Le Pr Éric Renard, Chef du Service d'Endocrinologie-Diabétologie au CHU de Montpellier, médecin coordinateur du Centre d'Investigation Clinique

INSERM 1411, Président de la Société Francophone du Diabète, interviendra sur les avancées liées au pancréas artificiel et au dépista précoce du diabète de type 1.

Son expertise apportera un éclairage essentiel sur les nouvelles perspectives thérapeutiques.

Le Dr Elisabeth Bonnemaison, pédiatre spécialisée dans la prise en charge du diabète chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte, s'engage pleinement à améliorer la qualité de vie des patients diabétiques en combinant l'éducation, la technologie et des approches multidisciplinaires, tout en cherchant à briser l'isolement.

Elle partagera ses connaissances sur l’accompagnement des jeunes patients et leur parcours de soins.

Un programme riche et interactif

Le Village du Diabète “ Nout santé : nout zarlor “ se veut un véritable rendez-vous pour éduquer, informer et engager le public réunionnais autour des enjeux du diabète.

Pendant deux jours, cet espace interactif offrira :

● des conférences et tables rondes abordant des thématiques essentielles : les avancées médicales, la prévention, la prise en charge du diabète dès l’enfance, l’impact du mode de vie et des émotions sur la maladie, ou encore l’intelligence artificielle appliquée à la gesti du diabète,

● des ateliers pratiques et éducatifs pour apprendre à mieux gérer le diabète et son bien-être quotidien (alimentation, activité physique, gestion du stress...),

● un village des acteurs, rassemblant institutions, associations et professionnels de santé, avec des stands d’information, des animations et des espaces de dépistage gratuit,

● un espace d’échanges et de partage, favorisant les interactions entre patients, familles et experts de la santé.

Une urgence sanitaire à La Réunion

Avec près de 14 % de la population concernée, La Réunion figure parmi les territoires les plus touchés par le diabète. La maladie se développe de plus en plus tôt et impacte profondément la vie des patients et de leurs familles.

Si les progrès médicaux permettent aujourd’hui une meilleure prise en charge, la prévention, l’éducation thérapeutique et l’engagement des patients sont des leviers essentiels pour mieux vivre avec la maladie et limiter ses complications.

Le Village du Diabète “ Nout santé : nout zarlor “ mobilise l’ensemble des acteurs locaux pour relever ce défi de santé publique et promouvoir des solutions adaptées aux spécificité l’île.

La lutte contre le diabète et la promotion d’une meilleure nutrition constituent une priorité régionale de santé pour La Réunion.

L'ARS La Réunion et de nombreux partenaires (Académie de La Réunion, DAAF, DRAJES, Région, Conseil départemental, Association des maires, Assurance Maladie, Mutualité de La Réunion, Tip@santé (interURPS), SEDMER, CIC-EC du CHU et France Assos Santé) sont mobilisés autour du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète (PRND).