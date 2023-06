Propos de Julien Courbet : pour l'IRT, "La Réunion ne doit pas être prise en otage médiatiquement"

C'était ce lundi 29 mai 2023, dans l'émission de RTL et M6, "Ça peut vous arriver", animée par Julien Courbet. Interpellé par une auditrice au téléphone sur la hausse des tarifs des billets d'avion sur une grande compagnie aérienne pour les animaux, l'animateur a bifurqué, partant sur un tout autre sujet, celui des chiens "utilisés comme appâts" pour attraper "de gros poissons". Un dérapage qui a fait réagir l'Île de La Réunion Tourisme (IRT).

"Nous avons pris connaissance du contenu des propos tenus par l’animateur TV Julien Courbet à l’occasion d’une émission qu’il a récemment animée", écrit l'IRT dans un communiqué.



"Ces propos ont choqué les Réunionnais car ils ne reflètent pas la réalité des valeurs qui unissent la population de notre île et auxquelles nous sommes attachés. Ils fragilisent également l’engagement de nombreux élus locaux et le travail des associations locales pour s’emparer de sujets majeurs qui concernent notre société."



"Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau national pour éviter que l’image de La Réunion à l’extérieur ne soit prise en otage médiatiquement par ce type d’évènement marginal."

- Des propos qui scandalisent -

"Il faut savoir qu'à La Réunion il se passe des choses atroces avec les chiens, ça fait froid dans le dos. Ils les utilisent vivants pour la pêche aux requins, attachés à une corde" affirme-t-il avec aplomb. Alors que personne ne réagit à ses propos et l'animateur poursuit sa conversation sur les prix des billets comme si de rien n'était.

Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, avait d'ailleurs vivement réagi. "Vos propos infondés portent atteinte à la réputation de notre département et de ses habitants à qui vous devez le respect. Vos propos portent atteinte à notre économie qui repose en partie sur l’activité touristique", disait-il.

La vice-présidente de Région, Amandine Ramaye avait saisi sa plume pour interpeller l'animateur. Avec un ton scandalisé sur des faits isolés et qui datent de plus d’une quinzaine d’années, c’est toute la société réunionnaise qui est en fait scandalisée. Remettre le couvert à ce sujet alors que la problématique abordée était l’errance animale, l’abandon animal, est indigne. La maltraitance animale n’est pas l’essence de la Réunion, elle existe également dans l’Hexagone.

"Il est intolérable de constater qu’une fois de plus voire de trop, des personnalités nationales et médiatiques, utilisent l’audimat pour ternir la réputation des réunionnaises et des réunionnais, en faisant de cas isolés une généralité et pire encore quelque chose de culturel", a ajouté l'élue.

Un tollé qui a poussé l'animateur a présenté ses excuses sur Antenne Réunion. "Quand on est en direct il faut réfléchir un peu et je vais vérifier la prochaine fois avant de dire autre chose. Quand je viendrai à La Réunion je serai ravi de venir sur le plateau d’Antenne Réunion pour parler du bien-être animal. C’est la seule chose qui m’intéresse et j’embrasse tous les Réunionnais".

