Coopérative Agricole du Nord Est : le tribunal tranchera sur le rachat par l'URCOOPA le 30 octobre

Placée en redressement judiciaire depuis mai 2024, la Coopérative Agricole du Nord Est (CANE) jouait l'avenir de Gamn Vert ce mercredi 16 octobre 2024 au tribunal. Seule l'URCOOPA s'est positionnée pour reprendre l'entreprise, au grand dam des salariés qui dénoncent depuis plusieurs mois les dysfonctionnements majeurs dans l'entreprise. Ils redoutent désormais de nouvelles suppressions de postes (Photo sly/www.imazpress.com)

"Il y a quatre ans Gamn Vert comptait 140 salariés, aujourd'hui seulement 60, et 15 emplois sont désormais menacés" dénonce Frédéric Legros, de la CGTR Commerce. Alors que l'URCOOPA "veut licencier 15 personnes de plus", les salariés se sont mobilisés cet après-midi au tribunal pour défendre leur emploi.



"Il y a eu une mauvaise gestion de l'entreprise, qui a mené à problèmes de trésorerie, et aujourd'hui il n'y qu'une seule offre sur la table" souffle-t-il. "Pourtant, l'URCOOPA a déjà des difficultés de son côté, et la CANE est déjà membre de l'URCOOPA. C'est une véritable pieuvre."



En parallèle de ces difficultés, la direction de CANE fait face à une situation alarmante :" près de trente procédures prud'homales sont en cours, accompagnées de plaintes pour harcèlement et de nombreuses obligations légales ignorées" affirme le CSE de l'entreprise.



"Nous, le nouveau CSE élu en mai 2024, tentons de comprendre comment une coopérative respectée est tombée en redressement judiciaire depuis le 29 mai 2024. Nous avons demandé un audit financier pour le groupe CANE pour obtenir des éclaircissements, mais la direction a assigné le CSE pour annuler cette demande, soulevant de graves questions sur sa transparence" dénonce-t-il.



Le délibéré sera rendu le 30 octobre prochain. Sept salariés de CANE sont d'ores et déjà "laissés sur le carreaux à partir de ce mercredi" annonce Frédéric Legros.



