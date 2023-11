Saint-Gilles : un événement rock rassemble une centaine de musiciens

Plus de 100 rockeurs et rockeuses se sont retrouvés à Saint-Gilles ce dimanche 26 novembre 2023 pour interpréter à l'unisson 8 grands morceaux rock. Un événement organisé au Jardin d'Eden. Après cette performance collective, place aux concerts de huit groupes réunionnais renommés : Wax up, Vidocq, Fool Kamel, Catch 22, Son of ze beach, Oxymore, Darwin is a monkey, et Les Showdus (photos : sly/www.imazpress.com)

Le rassemblement est gratuit et ouvert à tous toute la journée. Des stands de bar et de foodtrucks sont également présents sur place.

"Le but, comme les années précédentes, est de mettre en avant la Réunion et le Rock Réunionnais aux yeux du monde entier. Les dernières éditions ayant été relayées et commentées jusqu'aux Etats Unis ou au Japon qui ignoraient jusqu'à présent l'existence même de notre île" indiquent les organisateurs.



Les deux éditions précédentes, organisées à La Rondavelle chez TI ROULE, ont été un succès retentissant, avec près d'une centaine de musiciens réunis pour des performances mémorables, reprenant des classiques tels que "Killing in the Name" de Rage Against the Machine et "TNT" d'AC/DC.

Le groupe a également interprété "I Love Rock'N'Roll". Regardez





