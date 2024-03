Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit

"Le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité", tel est le mot d'ordre de Gabriel Attal. Raison pour laquelle – dans le but de réduire le déficit de la France, "il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année". Ce mercredi 27 mars 2024, devant des millions de Français, le Premier ministre s'est exprimé. Le chef du gouvernement s'est notamment prononcé en faveur d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la troisième depuis 2027. Réduction de la durée d'indemnisation, montant de ces dernières… de quoi fragiliser encore les plus pauvres (Photo www.imazpress.com)

Une réforme en 2019, un rabotage en 2023… c'est donc la troisième fois que le gouvernement s'attaque à la question du travail et surtout aux chômeurs. À croire que cela est devenu une habitude sous Emmanuel Macron.

"On fait les poches aux Français quelques mois après avoir augmenté les députés de 300 euros et les sénateurs de 700 euros", s'insurgent – de droit – les Réunionnais sur les réseaux sociaux.

"On prend encore une fois aux gens qui n'ont rien", poursuit un autre.

On peut y voir là un gouvernement qui préfère représenter les intérêts des plus riches et taper sur les pauvres pour renflouer les caisses. Car il est vrai que les chômeurs sont coupables de ne pas travailler.

Il est plus simple semble-t-il de renforcer la pression sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils acceptent "quoiqu'il en coûte" des emplois. Et tant pis s'ils n'y sont pas formés, tant que cela permet à la France de réduire son déficit.

- Déjà deux réformes pour durcir les règles de l’assurance chômage depuis 2017 -

En 2019, une première réforme était lancée. Son entrée en vigueur avait été repoussée par le gouvernement du fait de l’épidémie de covid-19, puis par des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, avant d’être bien appliquée en décembre 2021.

Elle a augmenté la durée minimale de travail ouvrant des droits, qui avait été portée à six mois, et introduit une dégressivité de 30 % de l’allocation chômage pour les hauts revenus à partir du septième mois.

La seconde réforme a été adoptée fin 2022. Elle permet de moduler les règles de l’assurance chômage en fonction de la situation économique. Certains critères avaient été durcis, à l’initiative du Sénat.

Le texte définitif prévoyait ainsi que les allocations seront supprimées en cas de refus de deux CDI par les personnes en CDD ou en intérim.

- "Le gouvernement va trop loin" -

Interrogés par Imaz Press, c'est sans grande surprise que les syndicats s'indignent.

"Encore une fois c'est scandaleux. On finit par taper sur les chômeurs, chercher l'argent sur les personnes les moins bien loties à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas de ressources pérennes", lance Joël Dalleau de la CFDT.

"Nous avons toujours dit, le gouvernement fera tout pour arriver au plein emploi mais les petits trinqueront."

"On veut réduire la durée d'indemnisation, les retraites… Économiser de l'argent mais pas sur les bonnes personnes", ajoute-t-il.

Une exaspération partagée par Patrick Jacquottet de la CFE-CGC. "On n'est bien sûr pas d'accord. Déjà l'encadrement a été pénalisé et l'a on ne veut plus que cela soit bafoué", dit-il.

"Pourtant c'est possible d'essayer de coconstruire autre chose mais là le gouvernement va trop loin."

Dans un communiqué, la FSU le souligne, "durcir encore une fois les règles d'accès à l'indemnisation du chômage et au RSA ne règlera pas le problème du déficit budgétaire de l'État".

"Le gouvernement préfère tordre le bras de privé.es d'emploi pour qu'ils prennent n'importe quel poste à n'importe quel prix, plutôt que de travailler à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail de ces postes."

Pour bien comprendre – et alors que la durée des indemnisations des chômeurs a déjà été abaissée de 24 à 18 mois en février 2023 - "une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois".

De plus, à l'heure actuelle, il faut avoir travaillé six mois sur les deux années précédentes pour percevoir une allocation chômage. "Là aussi, on peut imaginer, soit de dire : 'Il faut travailler davantage sur les 24 derniers mois' ou alors dire que les six mois s'apprécient sur une durée moins longue qui est, par exemple, 18 mois", a lancé le Premier ministre.

Et ce avec un objectif, réduire le déficit public de la France de 2023, estimé par l'Insee à 5,5% du PIB.

Mais qu'on se rassure, questionné sur une éventuelle hausse de la fiscalité pour réduire le déficit public et augmenter les recettes, Gabriel Attal l’a martelé : "On a toujours dit qu’on n’augmenterait pas les impôts"…

Le premier ministre a beau ne pas balayer l’idée d’une taxe sur les plus riches, comme l’a proposé la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, et n’avoir "aucun dogme" sur le dossier, le locataire de Matignon attend «qu'on lui fasse des propositions».

Au final, pour éviter la faillite à la France c'est, "soit on augmente les impôts, soit vous faites en sorte qu'il y ait encore davantage de gens qui travaillent pour avoir des recettes supplémentaires".

Au final se seront toujours les mêmes qui trinqueront… les Français, et parmi eux les Réunionnais, les plus pauvres.

