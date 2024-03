Pas touche à l'assurance chômage

Les pistes avancées par le premier ministre aujourd'hui dans le cadre du séminaie gouvernemental sur le travail ne sont pas les bonnes. Durcir encore une fois les règles d'accès à l'indemnisation du chômage et au RSA ne règlera pas le problème du déficit budgétaire de l'État (Photo : www.imazpress.com)

- "L'incitation à la reprise de l'emploi... De quel emploi parle-t-on ?" -

Aujourd'hui plus de 80% des offres d'emploi disponibles sur le site francetravail.fr concernent des contrats à durée déterminée et/ou à temps partiel. Donc moins de 20% des offres correspondent à des contrats en CDI à temps plein.

Le gouvernement préfère tordre le bras de privé.es d'emploi pour qu'ils prennent n'importe quel poste à n'importe quel prix, plutôt que de travailler à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail de ces postes.

Les conséquences des deux dernières modifications des règles d'indemnisation sont dramatiques pour les privé.es d'emploi : de moins en moins de personnes indemnisées, 37% des inscrit.es (avec l'allongement de la durée de cotisation pour entrer dans le régime) et diminution importante du montant de l'allocation moyenne.

Les résultats de la "réforme" du RSA ne sont pas bons : malgré un discours gouvernemental qui tord les chiffres pour se justifier, il y a très peu de reprise d'emploi durable (à savoir CDD d'au moins six mois et CDI).

Ainsi, les relations entre les personnels du Service public de l'emploi et les usagers se dégradent fortement : de plus en plus d'incivilités et d'agressions dans les contacts, et de témoignages de détresse des privé.es d'emploi, allant jusqu'à l'intention suicidaire et même la tentative de suicide en agence.

- L'assurance chômage n'est pas dans le budget de l'État -

Le gouvernement chercher à mettre la main sur l'argent du Régime d'Assurance Chômage, qui ne lui appartient pas. C'est aux partenaires sociauc de définir les règles d'indemnisation, pas au gouvernement.