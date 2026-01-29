Le Tampon : le refuge animalier renaît avec l’association TiLou

Ce jeudi 29 janvier 2026, l’association TiLou a officiellement repris la gestion du refuge animalier du Tampon, situé chemin de la Bergerie. Un nouveau chapitre s’ouvre pour cette structure qui accueille jusqu’à 49 chiens et 30 chats. Elle offre une alternative à l’euthanasie et favoriser l’adoption des animaux abandonnés. (Photo DR Association TiLou)

Présenté comme une véritable "maison de transition", le refuge se veut un lieu de reconstruction pour les animaux en attente d’un foyer. L'ambition de l'association est simple : offrir à "chaque animal (...) l'attention et le respect qu'il mérite en attendant de trouver sa famille pour la vie", explique Giovanny Lebon, président de l’association TiLou.

- 9 animaux déjà adoptés -

L’association travaille en étroite collaboration avec la fourrière du Tampon afin de sauver le plus grand nombre d’animaux possible, dans le respect des capacités d’accueil et des règles sanitaires. À ce jour, 25 chiens et 8 chats ou chatons sont pris en charge, et des animaux ont déjà été adoptés : "Nous sommes d'ailleurs très fiers d'annoncer que 9 compagnons ont déjà trouvé la chaleur d'un foyer depuis notre arrivée", se réjouit Giovanny Lebon.

- Les bénévoles et dons sont les bienvenus -

L'association TiLou salue également le soutien de ses bénévoles, de ses donateurs et de la Casud, indispensables au bon fonctionnement du refuge. Elle lance par ailleurs un appel à la solidarité, que ce soit par le bénévolat ou par des dons matériels. Un peu de temps, une balade, un jouet ou un tapis peuvent réellement changer le quotidien de ses pensionnaires.

Plus d'informations par mail : [email protected] ou par téléphone au 09 76 31 68 99

