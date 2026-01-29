Les prix à la consommation sont restés stables en décembre 2025

En décembre 2025, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion, après avoir augmenté de 0,2 % en novembre, selon l'Insee. Les prix de l’énergie et des produits manufacturés augmentent, ceux des services et du tabac sont stables. Les prix de l’alimentation baissent après une stabilité en octobre et novembre. Sur un an, entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion, passant sous la barre des 1 % pour la première fois depuis le premier trimestre 2021. L’inflation sur un an est proche du niveau national (+0,8 %). Nous publions l'étude ci-dessous (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

En décembre 2025, par rapport au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion après une augmentation de 0,2 % en novembre et une stabilité en octobre. En décembre, les prix de l’énergie repartent à la hausse et ceux des produits manufacturés continuent d’augmenter. Les prix des services et du tabac sont de nouveau stables, ceux de l’alimentation baissent après deux mois de stabilité.

Au niveau national, en décembre, l’indice des prix à la consommation augmente légèrement.

Les tarifs de l’énergie rebondissent en décembre (+2,2 % après -0,6 % en novembre), du fait de la hausse des prix des produits pétroliers (+3,5 %) : le prix du litre de gazole renchérit de 6 centimes et celui du supercarburant de 3 centimes. Les prix de la bouteille de gaz et de l’électricité sont stables.

La hausse des prix des produits manufacturés ralentit en décembre (+0,3 % après +0,9 % en novembre). Les prix de l’habillement et chaussures croissent de 0,5 % alors que ceux des produits de santé se stabilisent. Les prix des autres produits manufacturés augmentent (+0,3 %).

En décembre, les prix des services sont stables pour le deuxième mois consécutif. Pourtant, les prix des services de transports bondissent de 14,6 % avec la hausse saisonnière des prix du transport aérien. En revanche, les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères et des services de communications sont stables comme en novembre. Après une hausse en novembre (+0,3 %), les prix des services de santé reculent (-1,1 %), comme ceux des autres services (-0,3 % après +0,6 % en novembre).

Les prix de l’alimentation reculent de 0,6 % après deux mois de stabilité. La baisse des prix des produits frais s’accentue (-3,7 % après -0,8 % en novembre) et les prix de l’alimentation hors produits frais sont stables.

En décembre, les prix du tabac sont stables pour le troisième mois consécutif.

- Sur un an, entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix augmentent de 0,9 % à La Réunion -

Sur un an, entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion. L’inflation sur un an passe sous la barre des 1 %, pour la première fois depuis le premier trimestre 2021. Elle est proche du niveau national (+0,8 %).

Les prix des services, de l’alimentation et du tabac augmentent sur un an à La Réunion, tandis que ceux des produits manufacturés et de l’énergie reculent.

Les prix des services augmentent en décembre quasiment au même rythme sur un an à La Réunion (+2,0 %) qu’au niveau national (+2,1 %). Les services pèsent pour près de la moitié de la consommation des ménages réunionnais. La hausse des prix des services est liée notamment à celle des prix des services de santé (+1,9 %) et des services de communications (+0,7 %).

Les prix des services de transports baissent sur un an (-6,7 %), tout comme ceux des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (-1,1 %). La hausse des prix des autres services, qui représentent la moitié de la consommation en services des ménages, demeure élevée mais ralentit sur l’île (+4,2 % sur un an en décembre contre +4,5 % en novembre), alors qu’elle est stable au niveau national (+2,5 %).

Les prix de l’alimentation augmentent davantage à La Réunion sur un an (+2,2 %) qu’en France (+1,7 %), mais l’écart se resserre.

L’alimentaire pèse pour 16 % dans le budget des ménages réunionnais. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 2,6 % sur un an à La Réunion, soit davantage qu’en France (+2,0 %). Quant aux produits frais, leurs prix baissent sur un an (-0,6 % et -0,4 % au niveau national).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en décembre à La Réunion, autant qu’au niveau national (-0,4 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures baissent de 0,4 % alors qu’ils augmentent de 0,4 % en France. Les prix des produits de santé se replient sur l’île (-1,6 %) comme au niveau national (-1,8 %). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés sont stables à La Réunion et reculent légèrement en France (-0,2 %).

Sur un an, les prix de l’énergie baissent de 5,9 % à La Réunion et de 6,8 % en France. Cette baisse est portée à La Réunion par celle des prix de l’électricité (-15,4 %), alors que les prix des produits pétroliers renchérissent (+1,0 %). Au niveau national, sur un an, les prix de l’électricité reculent (-14,2 %), à l’instar de ceux des produits pétroliers (-2,9 %).

Les prix du tabac augmentent de 7,9 % sur un an à La Réunion (+4,1 % en France).