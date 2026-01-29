Harcèlement moral présumé à la mairie de Saint-Paul : l'audience de nouveau renvoyée

Un nouveau renvoie a été décidé pour l'affaire de harcèlement moral présumé à la mairie de Saint-Paul mettant en cause l'ex DGS, le deuxième adjoint à la mairie et le directeur de cabinet du maire. L'audience devait se tenir ce vendredi 30 janvier 2026, mais, après un premier renvoi en juin dernier, le tribunal va de nouveau renvoyer le dossier en raison de l’absence d’un avocat de la défense. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'ex DGS de la mairie de Saint-Paul, Valérie Picard, le deuxième adjoint à la mairie, Sébastien Guyon et le directeur de cabinet du maire, Mustapha Omarjee devront encore une fois attendre plusieurs mois avant d'être fixés sur leur sort judiciaire. Un renvoi qui tombe à seulement deux mois des élections municipales.

Le dossier avait déjà été renvoyé en juin 2025, en raison des citations envoyées trop tard et ne laissant pas assez de temps à la défense pour se préparer. Les trois prévenus devaient comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis et être jugés pour des faits présumés de harcèlement moral entre février 2021 et juillet 2022.

L'affaire avait démarré en 2022 lorsque Tristan Florian, premier adjoint au maire, avait saisi personnellement le parquet de Saint-Denis pour signaler des faits de harcèlement.

- L'ex directrice générale des services de Saint-Paul visée par plusieurs plaintes -

Une enquête est alors confiée aux gendarmes de la section de recherches de Saint-Denis. Les témoignages de différents agents décrivent "des méthodes de management d'un autre temps, des comportements répétés qui dégradent les conditions de travail et affectent la santé".

La directrice générale des services, Valérie Picard, est particulièrement visée par plusieurs plaintes. Des démissions et des arrêts maladies viendraient corroborer les agissements qualifiés de "toxiques" de cette dernière avec la complicité présumée de Sébastien Guyon et Mustapha Omarjee.

Deux femmes, cadres de la mairie de Saint-Paul sont parties civiles au procès et espèrent être reconnues en tant que victime par la justice.

Depuis le début de cette affaire, Tristan Florian a démissionné de son poste de premier adjoint et Valérie Picard ont quitté la collectivité saint-pauloise.

