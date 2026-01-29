Le nouveau "kolèktif des Associations pour le logement" interpelle les candidats face à l'urgence sociale

Alors que les problématiques liées au logement s'aggravent d'année en année, la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre), Médecins du Monde, la Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien, le Secours Catholique, la Cimade et Emmaüs Réunion, lancent le "Kolèktif des Associations pour le Logement" à La Réunion. En 2024, par exemple, plus de 1.000 enfants ont dormi au moins une nuit à la rue, dont près de 300 de moins de 3 ans. Le collectif alerte les candidats aux municipales 2026. (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"Nos associations agissent au quotidien auprès des personnes les plus marquées par la précarité et le mal-logement. Elles tiennent à rappeler à l’État et aux Collectivités territoriales, que le logement et l’hébergement inconditionnel sont des droits : personne ne doit subir la contrainte de vivre à la rue et le logement est un préalable indispensable pour se maintenir en bonne santé (physique, psychique et sociale), accéder à l’ensemble de ses droits sociaux et se construire un projet de vie professionnelle, sociale et familiale stable", note le nouveau collectif.



Or, "la crise du logement s’aggrave et les dispositifs d’hébergement sont saturés, sans que cela ne provoque une réaction significative de la part des autorités locales", souligne-t-il.

Par conséquent, le Kolèktif des Associations pour le Logement, formule cinq voeux, en forme de cri d’alarme et d’appel à l’action, à l’attention des pouvoirs publics et des candidats aux élections municipales.

Chacun de ces voeux met en évidence une réalité chiffrée actuelle, inacceptable alors qu’il existe des réponses concrètes et réalistes pour agir et oeuvrer à les faire disparaître :

- En 2024, plus de 1.000 enfants ont dormi au moins une nuit à la rue, dont près de 300 de moins de 3 ans : Mi voeu pi okin marmay i dor dann somin

- En 2024, 3.000 personnes sont sans domicile fixe : Mi voeu pi pèrsone i mor dann somin

- En 2025, 50.000 demandes de logement social restent insatisfaites : Mi voeu tout sàk i rod in lozman sosyal i trouv inn vitman

- Au moins 20.000 personnes sont en difficulté pour payer leur loyer en 2023 : Mi voeu tout domoun i viv dann in kaz digne èk in lwayé abordab

- En 2024, environ 14.000 personnes âgées vivent dans un habitat indigne, sans accès à l’eau, à électricité, ou à la salubrité et à la sécurité minimum du bâti : Mi voeu nout ban gramoun i viv dann in kaz korèk

Par cette première action symbolique, le Kolèktif des Associations pour le Logement à La Réunion, souhaite faire de la question du logement une réelle priorité politique.

Lire aussi - À La Réunion : faute d’hébergement d’urgence, des mères et leurs enfants sont sans toit

Lire aussi - À La Réunion, des personnes sans-abris meurent dans la rue dans une indifférence presque générale

À La Réunion, le 115 est accessible de 6h00 à 21h00 tous les jours de la semaine, pour le public et, de 21h00 à 6h00, pour les forces de l’ordre dans le cadre de la mise à l’abri des personnes victimes de violences intrafamiliales.

www.imazpress.com/[email protected]