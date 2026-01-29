Lait infantile contaminé : l'ONG Foodwatch annonce porter plainte contre X aux côtés de huit familles

Foodwatch annonce ce jeudi 29 janvier 2026, avoir porté plainte auprès du parquet de Paris, aux côtés de huit familles. L'ONG accuse les fabricants de laits infantiles d'avoir tardé à rappeler des lots possiblement contaminés par la céréulide. Deux bébés sont morts à cause d'une "possible contamination" à cette toxine.

Plusieurs industriels, dont les géants Nestlé (Guigoz, Nidal), Danone (Blédilait, Gallia) et Lactalis (Picot), mais aussi de plus petits acteurs comme Vitagermine (Babybio Optima), ont procédé depuis décembre à des rappels de laits infantiles dans plus d'une soixantaine de pays au total, dont la France, en raison d'un risque de contamination à la céréulide. Cette substance, produite par certaines bactéries, est "susceptible d'entraîner principalement des troubles digestifs, tels que des vomissements ou des diarrhées".

Foodwatch dénonce des faits "particulièrement graves puisque ces laits contaminés à la toxine céréulide sont souvent destinés à desnourrissons de moins de six mois, parfois des prématurés au système immunitaire d'autant plus vulnérable", souligne l'association. "Ils ont été vendus dans le monde entier par des multinationales qui ont commercialisé des produits exposant les bébés à un risque pour leur santé. C'est hors la loi, et Foodwatch est déterminée à réclamer justice et transparence dans cette affaire", poursuit-elle.

- "Les fabricants ne pouvaient ignorer les obligations de sécurité sanitaire" -

La plainte contre X, que l'AFP a pu consulter, vise une série de délits, dont la mise en danger et l'atteinte à l'intégrité physique des nourrissons, la tromperie aggravée ou le manquement aux obligations de sécurité. "(Les) fabricants ne pouvaient ignorer les obligations de sécurité sanitaire qui leur incombent. Nous demandons la plus grande fermeté dans cette affaire qui concerne la santé de nourrissons", a déclaré l'avocat des familles et de l'association européenne de défense des consommateurs, Me François Lafforgue.

"À ce stade, il n'a pas été mis en évidence de lien de causalité entre la consommation des laits infantiles concernés et la survenue de symptômes chez des nourrissons", tempérait le ministère de la Santé jeudi dernier.

Au centre des préoccupations se trouve une huile riche en acide arachidonique (ARA), à l'origine de la présence potentielle de céréulide, fabriquée par le producteur chinois Cabio Biotech. Deux enquêtes pénales distinctes ont déjà été ouvertes à Angers et Bordeaux après les décès de deux nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé pour cause de "possible contamination" par une substance d'origine bactérienne.

AFP