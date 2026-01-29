Saint-André : un homme condamné à quatre ans de prison ferme pour avoir agressé sa compagne avec un sabre

Poursuivi pour violence volontaire avec arme, un homme de 41 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme avec maintien en détention ce mercredi 28 janvier 2026. Il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il lui était reproché d'avoir agressé sa compagne à coups de sabre dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-André (Photo : www.imazpress.com)

Les faits se sont produits dans le quartier Fayard à Saint-André.

Selon nos informations, la victime présentait une plaie sanglante sur le front et la main droite. Elle avait été évacuée vers le CHU par les secours. Son pronostic vital n'a pas été engagé.

