Pavoisement du drapeau palestinien : la décision du tribunal administratif mise en délibéré

En septembre 2025, le tribunal administratif saisi en référé par la préfecture avait ordonné le retrait du drapeau palestinien pavoisé, entre autres, devant la Région et la mairie de Saint-Denis dans le cadre de la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Ce jeudi 29 janvier 2026, le tribunal administratif examinait le recours des deux collectivités. La décision a été mise en délibéré. (Photo sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, à la demande du préfet Patrice Latron agissant sur ordre du ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, La Région Réunion, les communes de Saint-Paul, du Port, de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne étaient convoquées devant le Tribunal administratif le 24 septembre 2025.

Le juge des référés avait décidé de suspendre les décisions d’apposer ces drapeaux pour la Région, Saint-Paul et Saint-Denis. Le Port et Sainte-Suzanne ayant déjà retiré le drapeau, le juge n'avait pas statué sur la question.

Ces faits jugés hautement répréhensibles voire factieux par l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'étaient produits le 22 septembre. Le jour même à l'ONU le Président de la République reconnaissait enfin l'Etat de Palestine...

