Saint-Paul : un espace France Services accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Ce jeudi 29 janvier 2026, les services de l'État ont inauguré un nouveau bureau France Services à Saint-Paul, dans les locaux de la sous-préfecture de la ville. Vous avez une question sur vos démarches administratives ? "Il y a toujours un conseiller France Services pour vous aider à moins de 20 minutes de chez vous." C'est en tout cas la promesse du gouvernement. En 2025 à La Réunion, France Services a procédé à 155 000 accompagnements. Nouveauté cette année, ce bureau est en mesure d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes. ( Photo : Préfecture de La Réunion)

Avec 2 866 implantations en France, les France Services symbolisent cet engagement fort de l’État de rapprocher le service public de tous les citoyens.

Une proximité essentielle qui incarne la volonté de l’État de faciliter l’accès aux services publics pour tous.

- Vous accompagner dans les principales démarches administratives quotidiennes -

À La Réunion, un réseau dense maille efficacement le territoire, avec aujourd’hui une 32 structure France Services, dont un bus et une maison itinérante, complétées par des antennes créées par certaines France Services.



À la sous-préfecture de Saint-Paul, l’inauguration de ce nouvel espace témoigne d’un double engagement fort avec :

un guichet unique au sein d’une sous-préfecture avec des conseillers qui accompagnent les citoyens dans leurs démarches administratives du quotidien, par exemple en matière de santé, de retraite, d’impôts, ou encore de recherche d’emploi.

- Un espace dédié à l’accueil des personnes sourdes et malentendantes -

Ce nouvel espace a été pensé pour faciliter l’accès aux services publics pour toutes et tous, en proposant un accompagnement adapté, et inclusif, au plus près des besoins de la population.

Un partenariat avec l’association Aora, spécialisée dans la langue des signes, qui facilite l’accès aux services publics pour les personnes sourdes et malentendantes.