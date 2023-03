Rencontres de l'eau : des tables rondes pour plancher sur la gestion de l'or bleu

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau dont l'édition 2023 vise à accélérer le changement face aux effets auxquels nous exposent le changement climatique, l’Office de l’eau Réunion a organisé un programme alliant visites de terrain et débats du 22 au 24 mars 2023. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo Eau Réunion)

Cet évènement a réuni près de 130 personnes, élus, experts et associations citoyennes pour faire le point sur les réalisations et les perspectives visées de gestion durable de l’eau.

Le 22 mars a permis à chacun de mesurer le développement d’ouvrages structurants dans la gestion de l’eau ainsi que l’effort de sensibilisation des jeunes par les partenaires contribuant à la préservation d’un écosystème aquatique tel que l’Etang de Saint-Paul.

Les 23 et 24 mars, 5 tables rondes ont permis à une vingtaine d’intervenants de partager leurs réalités, leurs approches et leurs visions du développement territorial selon les prismes du changement climatique, de la coopération, de la gouvernance, de la connaissance et de l’implication des citoyens.

Au cours de ces ateliers, les échanges ont mis en exergue la nécessaire implication des acteurs de l’eau pour un travail partenarial et l’acquisition des données les plus pertinentes pour aider à la prise des décisions. Plusieurs partenaires des îles et pays de l’Océan indien et des Antilles ont fait part de leurs expériences quant à l’accès à l’eau des populations et la résilience des organisations. Cet événement a souligné les efforts pour une gestion responsable de cette ressource vitale si précieuse.

Ce moment a également distingué la qualité des nouveaux locaux de l’Office de l’eau Réunion à Saint Paul sur le site de Mon Repos en présence de Monsieur Cyrille MECHIOR, Président du Conseil départemental, Monsieur Gilles HUBERT, vice-président délégué à l’eau, et Monsieur Vassili CZORNY, représentant du Préfet ; la Banque Postale a ainsi récompensé cette construction par la remise du premier « Trophée Prêt Vert » Réunion au regard de l’engagement de l’Office de l’Eau Réunion en faveur de la transition écologique.