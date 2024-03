Le tribunal administratif refuse de mettre fin à l'abattage des requins

Le tribunal administratif a rejeté une nouvelle fois la suspension de l'abattage des requins. Le référé-suspension, déposé le 13 janvier 2024 par les associations Vagues, Sea Sheperd, Longitude 181 et Taille Vent contre la préfecture de La Réunion, a été rejeté le 1er mars 2024. Les associations réfléchissent désormais à porter l'affaire devant le Conseil d'Etat. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Nous sommes consternés de constater que, dans ce dossier éminemment politique et sensible, la seule position du juge soit de réaffirmer qu’il n’y a rien de nouveau et par conséquent aucune urgence à suspendre les abattages de requins alors même que" regrette Didier Dérand, président de l'association Vagues et représentant du collectif "Requins en danger à La Réunion".

"De nombreuses études scientifiques ont démontré depuis plus de 20 ans que la situation des populations de requins était de plus en plus dramatique dans le monde et à la Réunion, études confirmées par la proposition récente de l’UICN de classer certaines zones côtières de la Réunion en aires marines protégées pour les requins et les raies" dénonce-t-il.

Les associations dénoncent par ailleurs le manque de réponse de la préfecture, absente lors de l'audience qui s'este tenue le 13 février dernier et qui "n'a toujours pas répondu à notre recours au fond depuis plus d’un an (le 31 janvier 2023), laissant ainsi pourrir la situation".



