Étang-Salé : présentation du projet de réduction du risque requin

Ce vendredi 23 février 2024, la mairie de L'Étang-Salé a reçu la visite de Philippe Malizard, sous-préfet de Saint-Paul, en compagnie de Audrey Servat, secrétaire générale et représentante de la sous-préfecture de Saint-Pierre. Les élus se sont réunis pour une présentation du projet de réduction du risque requin.

Les élus, Gilbert Bénard, 2ème adjoint au maire, et Éric Pinault, élu aux affaires maritimes, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal de la ville, ont eu le plaisir de les recevoir au nom de monsieur le maire, Mathieu Hoarau.

Au cours de cette rencontre, le projet de réduction du risque requin a été présenté par le Centre de sécurité requin, suivi d'une visite sur le terrain à L’Étang-Salé les Bains, sur le spot concerné à proximité du bassin Pirogue. Trois projets d'envergure ont été soumis, notamment le spot de surf situé sur la place nommée "Le Bord" ou le "Simulateur", avec la mise en place d’un dispositif de surveillance des surfeurs les mercredis, samedis, dimanches ainsi que pendant les vacances scolaires qui devrait être mis en place en septembre 2024.

Un point important qui a reçu le soutien de Philippe Malizard, rappelant l'objectif de la Préfecture d'ouvrir un troisième spot de réduction du risque requin (RRR) à La Réunion. Également discuté lors de la présentation, le projet de filet anti-courant au bassin Pirogue, et le grand filet au "Tournant", également appelé "Le Virage".

Le maire, Mathieu Hoarau, se réjouit de ce dénouement et exprime sa gratitude envers toutes les parties impliquées dans l'élaboration de ce projet. Cette rencontre témoigne du retour progressif des activités nautiques sur la plage de L’Étang-Salé et de l'engagement continu de la municipalité envers la sécurité de ses habitants et des nombreux visiteurs qui fréquentent nos côtes.